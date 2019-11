Netanjahu má nový problém. Prokurátor ho obvinil z podvodu a podplácení

18:55 , aktualizováno 18:55

Izraelský generální prokurátor Avichaj Mandelblit obvinil premiéra Benjamina Netanjahua z podvodu, zneužití důvěry a podplácení. Ve čtvrtek to oznámilo ministerstvo spravedlnosti. Netanjahu vinu odmítá. V historii Izraele je to poprvé, co bude muset úřadující předseda vlády čelit obvinění z korupce.