Nakba je zpět. Pro Palestince ožila nejbolestivější chvíle historie

Palestinci ji označují slovem Nakba, což znamená „katastrofa“. Podle odhadů tehdy z území dnešního Izraele uprchlo nebo bylo vyhnáno 700 tisíc Palestinců, tedy většina předválečného obyvatelstva. Stalo se tak v měsících před válkou, kterou proti Izraeli zahájily okolní arabské státy, a během ní.

Palestinci si tehdy sbalili svoje věci a nanesli je do aut, nákladních aut, ale i na osly. Mnozí si s sebou vzali klíče, protože předpokládali, že se po konci války vrátí. Ani o sedmdesát pět let později se však vrátit nemohli. Vylidněná města se přejmenovala, vesnice byly zdemolovány.

Izraelci Palestincům návrat zakázali, protože by to mohlo na hranicích ohrozit židovskou většinu. A tak se uprchlíci spolu s se svými potomky usadili v táborech na Západním břehu Jordánu, v Libanonu, Sýrii a Jordánsku. Tyto tábory se nakonec rozrostly v zastavěné čtvrti.

Většinu obyvatel Gazy nyní tvoří palestinští uprchlíci, přičemž příbuzní mnohých z nich kdysi museli uprchnout z oblastí, na které před týdnem zaútočilo radikální hnutí Hamás.

Palestinci trvají na tom, že mají právo na návrat, což Izrael stále rezolutně odmítá. Jejich osud patřil k nejpalčivějším otázkám mírového procesu, který se před více než deseti lety zastavil.

Historie se bude opakovat, bojí se Palestinci

Izrael v pátek vyzval všechny Palestince žijící na severu Pásma Gazy, aby utekli směrem na jih. Evakuaci nařídil asi 1,1 milionu lidem, což je téměř polovina tamního obyvatelstva. „Podívejte se na ty obrázky lidí bez aut, na oslech. Hladových a bosých lidí, kteří se jakýmkoli způsobem snaží dostat pryč, aby mohli odejít na jih,“ řekl politický analytik Talál Awkal. Agentura dodává, že Awkal zůstal ve městě Gaza, protože si nemyslí, že by na jihu bylo bezpečněji.

„Pro Palestince je to katastrofa, je to Nakba,“ řekl. „Vyhánějí celou populaci z její domoviny,“ dodal. Jediný možný směr útěku je na jih do Egypta, ten však své hranice zabezpečil v obavách z masového přílivu Palestinců. Dodává, že i Egypt se totiž obává další Nakby.

Izraelští představitelé tvrdí, že cílem evakuace je ušetřit civilisty a odepřít Hamásu možnost využívat je jako lidské štíty. „Kamufláží teroristů je civilní obyvatelstvo,“ řekl v pátek izraelský ministr obrany Yoav Gallant. „Musíme je od sebe oddělit. Takže ti, kteří si chtějí zachránit život, ať odejdou na jih,“ dodal.

Izraelští extremisté Nakbu Palestincům přejí

Izraelská armáda v souvislosti s výzvou k opuštění Pásma Gazy uvedla, že ti, kteří odejdou, se mohou vrátit, až boje skončí. Mnozí Palestinci tomu však příliš nevěří. Izraelská krajně pravicová vláda posílila extremisty, kteří myšlenku deportace Palestinců podporují. Po útoku Hamásu někteří k masovému vyhoštění dokonce přímo vyzývali. Někteří z nich jsou osadníci ze Západního břehu, které doposud štve stažení Izraelců z Gazy v roce 2005.

„Právě teď je jediný cíl: Nakba! Nakba, která zastíní Nakbu z roku 1948. Nakba v Gaze a Nakba pro každého, kdo se odváží přidat,“ napsal poslanec parlamentu za stranu Likud premiéra Benjamina Netanjahua Ariel Kallner po útoku Hamásu na sociální síti X.

Hnutí Hamás v reakci na prohlášení o evakuaci lidi naopak vyzval, aby zůstali ve svých domovech. Odmítl izraelské příkazy s odůvodněním, že z izraelské strany jedná o trik. Příkaz k evakuaci podle AP odmítl také palestinský prezident Mahmúd Abbás. Podle něj by to vedlo k „nové Nakbě“.

Llidé v Gaze jsou možná příliš vyděšení, vyčerpaní a zoufalí, než aby se dokázali postavit na odpor. Již týden hledají bezpečí pod palbou izraelských náletů, které demolují celé městské bloky a někdy zasahují bez varování. Na celém území je výpadek elektřiny a tenčí se zásoby potravin, paliva a léků.

Vzhledem ke zvyšující se pravděpodobnosti, že Izrael na severu zahájí pozemní ofenzivu, může být útěk na jih, největší nadějí na přežití, a to i za cenu, že se už nikdy nevrátí, píše agentura AP.

„Zkušenost, která se stala našim rodinám v roce 1948, nás naučila, že pokud odejdete, nevrátíte se,“ řekl Khader Dibs, který žije v přeplněném uprchlickém táboře Šuafat na okraji Jeruzaléma. „Palestinci umírají a pásmo Gazy je vyhlazováno,“ řekl.