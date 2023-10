Izraelské bomby zabily 9 rukojmích, tvrdí Hamás. V Gaze dochází chléb i voda

Ozbrojené křídlo Hamásu na Telegramu uvedlo, že zajatci byli zabiti kvůli sionistickému bombardování v oblastech, ve kterých byli. Ozbrojenci Hamásu při svém útoku na jižní Izrael minulou sobotu podle izraelských médií zabili 1 300 lidí a zhruba 200 dalších unesli, a to včetně žen a dětí. Armáda dosud identifikovala 120 unesených a informovala jejich rodiny.

V pátek Hamás uvedl, že za předešlých 24 hodin při izraelském bombardování zemřelo 13 rukojmích. Dohromady tak v Pásmu Gazy podle prohlášení Hamásu zemřelo už 22 lidí, které islamisté unesli z Izraele. Tvrzení Hamásu nicméně nelze nezávisle ověřit.

V sobotu pak zesílilo izraelské bombardování Gazy, píše agentura Reuters. Dodává, že v tamních pekárnách dochází chléb a problém je i se získáním pitné vody. Kvůli výpadkům elektřiny tamní rodiny neměly nabité telefony, aby zjistily, zda jsou prchající příbuzní v bezpečí.

Záplava lidí, kteří přicházejí na jih Gazy poté, co jim Izrael v pátek řekl, aby se přesunuli ze severu, zatížila už dříve nedostatečné zdroje. „Je tu krize s elektřinou, potravinová krize, vodní krize, krize všeho,“ řekl pro Reuters 45letý Ejád Abú Mutlak v Chán Júnisu na jihu Gazy, regionu, který se plní tisíci lidí prchajících ze severu ze strachu před izraelskou invazí.

„Jen Bůh to může vyřešit,“ řekl poté, co obešel čtyři pekárny, před kterými se buď tvořily dlouhé fronty nebo jim již došly zásoby. V reakci na ničivý útok Hamásu izraelský ministr obrany Joav Galant v pondělí nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Úřady přerušily dodávky elektřiny a zablokovaly dovoz potravin.

„Hledala jsem základní potraviny, vejce, rýži, konzervy, dokonce i mléko pro děti. Nemohla jsem je najít,“ řekla pro Reuters obyvatelka Chán Júnisu, která uvedla pouze svou přezdívku Um Salem. „Takhle proti nám Izrael bojuje, hladověním našich dětí. Buď zabíjejí děti bombami, nebo brzy hladem,“ řekla. Organizace spojených národů (OSN) nyní vyzvala Izrael, aby v Pásmu Gazy, které je vklíněno mezi Izrael, Egypt a Středozemní moře, „zabránil humanitární katastrofě“.

„V Gaze dochází čistá voda. Lidé jsou nyní nuceni používat špinavou ze studní, což zvyšuje riziko nemocí přenášených vodou,“ uvádí (OSN) na sociální síti X. Zároveň připomíná, že Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) žádá o povolení humanitární pomoci do Gazy.

