Izraelská armáda dále útočí na cíle Hamásu, Palestinci drží přes 150 rukojmích

Izraelská armáda v noci pokračovala v útocích na cíle radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy, odkud o víkendu palestinští ozbrojenci napadli Izrael. Informuje o tom server listu The Times of Israel. Server deníku The New York Times (NYT) zase napsal, že podle předběžných odhadů izraelského vysoce postaveného vojenského činitele drží Palestinci nejméně 150 rukojmích.