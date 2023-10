Izrael hlásí infiltraci z Libanonu, na hranici došlo k přestřelce

Obyvatelé několika izraelských vesnic nedaleko hranic s Libanonem dostali od úřadů pokyn, aby zůstali doma a zamkli se. Incident se podle izraelského vojenského rozhlasu odehrál v blízkosti kibucu Adamit. Televize Hizballáhu Al-Manár uvedla, že u jiholibanonské hranice bylo slyšet ostřelování.

Na hranici s Izraelem podle zdrojů Reuters přišla skupina mužů z Libanonu a jeden z nich začal střílet na izraelské pozorovací stanoviště.

Představitel Hizballáhu zapojení do incidentu odmítl, stejně jako Hamás a palestinská organizace Islámský džihád.

Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že její vojáci „zabili několik podezřelých ozbrojenců, kteří pronikli na izraelské území z libanonského“. Počet mrtvých nesdělila. Dodala však, že v oblasti provádějí údery vojenské vrtulníky.

Adamit Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V severním Izraeli se stupňuje napětí poté, co palestinské radikální hnutí Hamás v sobotu zahájilo útok na Izrael z Pásma Gazy.

Maša Michelsonová z tiskové sekce izraelské armády v neděli evropským novinářům při videohovoru řekla, že armáda pečlivě sleduje situaci na severu Izraele a na Západním břehu Jordánu, aby zabránila propuknutí bojů na několika frontách.

List The Wall Street Journal (WSJ) uvedl, že se na přípravách útoku Hamásu od srpna podílely íránské revoluční gardy. Pokud by se zapojení Íránu – spojence Hizballáhu – potvrdilo, zvýšilo by to riziko širšího konfliktu na Blízkém východě. Vysoce postavení izraelští bezpečnostní představitelé totiž už dali najevo, že pokud bude Teherán shledán odpovědným za smrt Izraelců, zasáhne Izrael proti íránskému vedení.

Íránský prezident Ebráhím Raísí pogratuloval šéfovi palestinského Islámského džihádu Zijádu Nachalovi k „působivým vítězstvím“ a „inovativní operaci“. „Skutečně jste islámskou komunitu touto inovativní a vítěznou operací potěšil,“ prohlásil Raísí. Šéf Islámského džihádu íránskému prezidentovi poděkoval za íránskou podporu Palestinců.