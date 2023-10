Írán pomáhal s přípravou útoku na Izrael, tvrdí zdroje z Hamásu i Libanonu

Detaily akce, která si zatím vyžádala přes 700 obětí, se podle WSJ ladily na několika schůzkách právě v libanonské metropoli, kterých se účastnili zástupci íránských revolučních gard, Hamásu, Hizballáhu i dalších militantních skupin.

Jak deník připomíná, Washington zatím mluví o tom, že neviděl žádné přímé důkazy o zapojení Íránu do útoku, který je pro Izrael nejhorším za desítky let. Jeden evropský činitel ale listu řekl, že se o zapojení Teheránu ví.

Írán to však zatím popírá. „Rozhodně Palestinu neochvějně podporujeme, nicméně na palestinské reakci se nepodílíme, protože ji přijímá výhradně sama Palestina,“ uvedlo v prohlášení íránské zastoupení při OSN. Podle agentury Reuters palestinský útok také označilo za zcela legitimní obranu proti sedmi dekádám okupace.

Pokud by se zapojení Íránu to potvrdilo, zvýšilo by to podle WSJ riziko širšího konfliktu na Blízkém východě. Vysoce postavení izraelští bezpečnostní představitelé totiž už dali najevo, že pokud bude Teherán shledán odpovědným za smrt Izraelců, zasáhne Izrael proti íránskému vedení.

Podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena nejsou důkazy, že by za útokem ozbrojenců z Hamásu na Izrael stál Írán. V rozhovoru se stanicí CNN ale Blinken zdůraznil, že Hamás a Teherán udržují dlouhodobé vztahy.

Blinken doplnil, že operace Hamásu mohla být částečně motivovaná snahou narušit normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Uzavření mírové dohody mezi oběma zeměmi avizoval v září izraelský premiér Benjamin Netanjahu.