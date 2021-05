Děs, adrenalin a mrtví vůdci Hamásu. Eskalace bojů přinesla rychle desítky obětí

Jeden z členů vedení Hamásu prohlásil, že skupinu nezastraší zabití velitele Hamásu pro město Gaza Bassema Issu, který je zabitým nejvýše postaveným činitelem Hamásu od roku 2014. „Naši umučení vůdci jsou palivem pro náš projekt osvobození naší země,“ uvedl člen politického výboru Hamásu Můsa Doudin.

Izrael se kvůli smrti Issy připravuje na další kolo raketových útoků ze strany palestinských radikálů. Izraelské síly zlikvidovaly i vedoucího projektu pro vylepšení kybernetické sítě a raket Jamaa Tahla, který byl považován za pravou ruku vůdce skupiny Mohammeda Deifa.



Zabití vysoce postavení členové Hamásu:

Palestinské rakety vedly k smrti prvního vojáka, který zahynul během třídenních bojů. Další vojáci byli při útoku zraněni.



„Tohle je jen začátek. Zasáhneme je tak, jak o tom nikdy ani nesnili,“ prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Izraelská armáda v Gaze zničila další mnohopatrový dům. Jeho obyvatele předem varovala. Jde od pondělka o třetí výškovou civilní budovu, na niž izraelská armáda zaútočila. Podle ní tam byly byty a úřadovny radikálního Hamásu.



Podle zdrojů z Gazy Izrael informoval správu výškové budovy o následném útoku a nutné evakuaci. Jako v předchozích dvou případech před vlastním útokem na střechu Izraelci shodili menší munici, která nevybuchuje, aby upozornili na blížící se hlavní útok.

Ministr obrany Benny Ganc dal příkaz k sestavení krizového hospodářského výboru, který vládě dá prostředky k zajištění kriticky důležitých potřeb obyvatelstva. Izraelská média k tomu píší, že jde o nezvyklé rozhodnutí, které se většinou dělá před rozsáhlou vojenskou operací nebo v případě přírodní katastrofy.



Palestinská lidskoprávní organizace Mezinárodní obrana dětí - Palestina (DCIP) tvrdí, že celkem o život přišlo devět palestinských dětí. Jedno zemřelo při izraelském náletu, další dvě při chybném výstřelu rakety. Příčina smrti dalších šesti je neznámá. Zpravodajský web The Times of Israel uvádí, že nemůže ověřit důvěryhodnost organizace.



Izrael odmítá nařčení, že cílí na civilisty. Mluvčí izraelské armády Jonatan Konrikus novinářům sdělil, že Izrael chce civilní oběti v Gaze minimalizovat a označil to za prioritu. Nezmínil přitom konkrétní incident, při němž by si izraelské nálety vyžádaly civilní oběti.



Raketová palba z Gazy a izraelské nálety na palestinskou enklávu eskalují od pondělí a jsou označovány za nejtěžší boje od poslední války Izraele s Hamásem v roce 2014.



Hamás a Islámský džihád o pondělka na Izrael vypálily 1200 raket, z nichž 200 spadlo ještě na území Pásma Gazy. Izraelská protivzdušná obrana zachytila 85 až 90 procent střel mířících na hustě obydlená místa.



Zahraniční reakce

Z USA na místo odcestuje zástupce tajemníka pro izraelsko-palestinské záležitosti Hady Amr, aby pomohl situaci uklidnit. Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes vyzval Izrael, aby učinil vše, co je v jeho silách, a vyhnul se civilním obětem, i když má právo chránit své obyvatelstvo.



Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že vysoce postavený člen Hamásu řekl, že je skupina připravená útoky na Izrael zatavit na „základě vzájemnosti“. Tento zdroj sdělil, že by svět měl přinutit Izrael nenasazovat policisty v jeruzalémské mešitě Al-Aksá.

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell řekl, že Izraelci a Palestinci musejí boje zastavit a předejít širšímu konfliktu. EU je podle Borrella zděšena velkým počtem civilních obětí, mezi nimiž jsou také děti.



Velmi děsivá noc

Obyvatelé jednoho z bytových domů v Gaze, který byl v noci terčem izraelských náletů, z budovy odcházeli s kufry, osobními doklady a cennostmi. Některé děti si nesly panenky. V domě byly zničeny byly dva byty, které podle místních využívalo ministerstvo vnitra vedené hnutím Hamás, jež v Gaze vládne, píše Reuters.



„Izrael bombarduje civilisty v jejich domovech, protože se neumí postavit mužům odporu. Jsme pro ně jednodušší cíle,“ tvrdí žena, která se představila jako Umm Hasanová.

V Tel Avivu, kdy v noci na středu před raketovou palbou opakovaně varovaly výstražné sirény, šestadvacetiletá studentka Margo Aronovicová poslední noc označila za „velmi děsivou“.

Nir Livat, který pracuje ve stavebnictví, řekl, že zvuk sirén ho zaplavil adrenalinem. „Víte, že musíte do krytu,“ řekl. „Když najdete kryt, potkáte se tam se všemi. Je moc hezké vidět, jak si všichni navzájem pomáhají. Staráme se jeden o druhého,“ dodal.

Při jiném izraelském náletu v Gaze byl zničen několikapodlažní dům, kde se podle místních obyvatel nacházela kancelář Hamásu. Izrael před úderem obyvatele domu varoval a oni odešli, píše Reuters.

Při náletu na jinou budovu v Gaze, kde bylo zahraniční oddělení ministerstva vnitra, které vydává povolení ke vstupu do enklávy, ale žádné podobné upozornění nepřišlo, řekl Reuters jeden obyvatel Nauál Chádir. Jedna ze střel zasáhla silnici před budovou, což vyslalo do bytů oblak prachu a kouře. „Nevarovali nás. Kdyby to udělali, před nálety bychom odešli,“ řekl Chádir.