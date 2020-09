ANALÝZA: Izraelská revoluce v Arábii. Proč přišla a proč se mlčí

Zpráva, že Emiráty a teď i Bahrajn navázaly normální styky s Izraelem a dnes to podepíší v Bílém domě, by před několika lety měla efekt výbuchu bomby, už třetí týden by se držela u vrcholu informační pyramidy. Komentáře, reportáže o přípravách podpisového summitu, kolovrátek televizních expertů by opakoval, jaký je to převratný okamžik pro Blízký východ a potvrzení americké role. Skutečností však je, že v pátek televize CNN a NBC novinku o Bahrajnu nezařadily ani do hlavního večerního zpravodajství.