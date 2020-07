V přístavu na Sicílii uteklo sto migrantů, tamní střediska jsou přeplněná

Chycení běženci zamíří do karantény. Koronavirus se u nich však zatím neprokázal.

„Je to otázka veřejného zdraví. Virus nevymizel. Italští občané musí nadále respektovat pravidla, která jsme si stanovili, a to samé platí pro turisty i pro žadatele o azyl,“ uvedl italský ministr zahraničí Luigi di Maio.

Starosta Caltanissetty Roberto Gambino v pondělí médiím řekl, že napíše ministryni vnitra, aby už do tohoto střediska v jeho městě nebyli posíláni žádní běženci.



Situaci komentoval opět i šéf sicilské regionální vlády Sebastiano Musumeci. „Žádám respekt pro Sicílii, nemůže s ní být zacházeno jako s kolonií,“ uvedl Musumeci. „Vidíme ve vládním řešení migračního fenoménu příliš mnoho improvizace,“ dodal.



S velkou migrační vlnou se v posledních týdnech potýká ostrůvek Lampedusa, který patří pod Sicílii a leží jen asi sto kilometrů od Tuniska. Jen od středy do neděle tam dorazilo přes tisíc migrantů, dalších 114 na dvou člunech tam doplulo v noci na pondělí.



Kvůli větší migrační vlně na jihu Itálie v posledních týdnech jednala italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová v Tunisku. Po jednání s prezidentem Kaísem Saídem ministryně uvedla, že Tunisko slíbilo zintenzivnit kontroly na námořních hranicích a boj proti pašerákům migrantů.



Na Lampeduse se v pondělí konala demonstrace místních obyvatel, kteří v přístavu v sedě manifestovali za okamžité řešení situace, uvedla agentura APA.

Do Itálie dorazilo přes Středozemní moře od začátku letošního roku podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky 12 010 migrantů, což je už více než za celý loňský rok, kdy to bylo 11 471. V roce 2018 ale za rok připlulo do Itálie 23 370 běženců a o rok dříve 119 369.

Za nižšími počty z loňska je přísná protiimigrační politika tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho.