Jsem socialistka i katolička, mám co ukázat. Pornohvězda chce být guvernérkou

Sama o sobě řekla, že je socialistkou za všech okolností. A i katoličkou. Záměr kandidovat oznámila Salerno v televizním pořadu Iceberg na italské televizi Telelombardia. Rozhodnutí podle sebe neudělala ze dne na den, naopak se na něj dlouhou dobu připravovala.

„Dosud jsem byla pornoherečka. Není to tak, že bych se teď rozhodla kandidovat. Je to vážná věc. S Italskou socialistickou stranou jsem domluvená už šest měsíců, ale teprve teď to oznamuji oficiálně,“ uvedla Salerno v televizním přenosu.

Salerno není první pornohvězdou v politických řadách Itálie. Dnes už jednasedmdesátiletá Cicciolina, rozená Ilona Stallerová, vstoupila do italské Strany zelených v polovině osmdesátých let a v roce 1987 se po volbách úspěšně dostala do italského parlamentu.

„Moje kandidatura není absurdní,“ myslí si 42letá pornohvězda a potenciální budoucí politička. „Cicciolina taky provokovala a dobře to zafungovalo, a to i u radikálů. Mám konkrétní představy a seriózní návrhy pro Lombardii. Jsem katolička a cítím se být socialistkou za všech okolností,“ svěřila se při rozhovoru v televizním studiu s červeným karafiátem na košili.

Salerno již vytyčila první body svého programu. „V Lombardii je třeba změnit řadu věcí: míru kriminality, infrastrukturu, sociální péči, zdravotnictví, cestovní ruch,“ vyjmenovala oblasti, na něž by se chtěla zaměřit. Salerno se domnívá, že situaci běžných Italů rozumí lépe než současní italští politici.

„Na rozdíl od nich jezdím metrem, nemám řidiče, mám problémy najít parkoviště, platím lístky do nemocnice, chodím do parku a bojím se kapsářů. Žiji mezi Milánem a Veronou. Jak to Miláně a Lombardii chodí, vím velmi dobře,“ zhodnotila. „Mám hodně co ukázat,“ věří si.

O politickou kariéru usilovala v minulosti například i česká rodačka Dolly Buster, která kandidovala mimo jiné, ač marně za českou Nezávislou iniciativu (NEI) do Evropského parlamentu.