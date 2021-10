Ruští filmaři jsou zpět z natáčení ve vesmíru. Přistáli bezpečně v Kazachstánu

Oba filmaři dorazili na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) s kosmonautem Antonem Škaplerovem 5. října s odhodláním natáčet poprvé filmové scény ve skutečném vesmíru.



Vzniká díky tomu snímek, v němž je lékařka, která nemá s kosmonautikou nic společného, nucena letět do vesmíru, aby zachránila nemocného kosmonauta.

Ve filmu se objeví i skuteční ruští kosmonauté Škaplerov, Oleg Novickij a Pjotr Dubrov. Před odletem se předpokládalo, že na oběžné dráze vznikne zhruba 35 minut snímku.



РОСКОСМОС @roscosmos ЕСТЬ ПОСАДКА! «Казбеки» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС18 вернулся на Землю! ‍ Трансляция — https://t.co/yrWEVaSFKQ // TOUCHDOWN! Welcome home, @novitskiy_iss, Klim and Julia! ‍ #SoyuzMS18: live broadcast — https://t.co/yrWEVaSFKQ https://t.co/Zq9hXVp1WD oblíbit odpovědět

Kapsle s filmaři se nad kazašskou stepí objevila původně jako malá tečka v mracích, poslední kilometry se k Zemi snášela na padáku. „Vítejte doma,“ napsala na twitteru ruská vesmírná agentura společnost Roskosmos.

Posádce se podle ní po několikahodinovém letu vede dobře. Kapsle přistála 148 kilometrů jihovýchodně od města Žezkazgan a kromě filmařů v ní byl i kosmonaut Novickij, který pracoval na ISS od dubna. K místu přistání se vydal i šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin.

Filmařská vesmírná cesta může posloužit i jako reklama, která by mohla přilákat mladé lidi k práci ve vesmíru. Má však své kritiky, jimž se nelíbí, že bylo tolik peněz vloženo do filmového projektu místo do výzkumu. Cenu akce Roskosmos nezveřejnil, Rogozin pouze řekl, že doufá, že příjmy z příštích letů vesmírných turistů pomohou náklady uhradit.



Rusové tímto projektem prvního „živého“ natáčení v kosmu předčili USA, je totiž známo, že i Tom Cruise chce letět natáčet do kosmu a odletět by měl raketou společnosti SpaceX.