Pro představu, na co teď Rusové mohou do kina, poslouží večerní program jedné z největších ruských sítí kin Cinema Park v Moskvě. Minulý týden lákal na ruskou komedii Rozvod film druhý, na španělsko–argentinskou komedii Film roku s Antoniem Banderasem a Penélope Cruz nebo na australský thriller The Reef: Stalked (Útes: pronásledovaná).

Movitější Rusové nebo ti, kteří žijí v pohraničí, nyní za filmovým zážitkem vyrážejí dokonce i do sousedního Kazachstánu nebo Uzbekistánu.