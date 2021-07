Máme žízeň! Íránce ničí nedostatek vody, svůj hněv obracejí i k ajatolláhovi

Provincie Chúzestán leží na západě Íránu u hranic s Irákem a obývají ji z velké části Arabové. Ti si coby menšina mezi Peršany už desítky let stěžují na diskriminaci a tamní separatisté by se nejraději odtrhli, což Teherán rozhodně nehodlá připustit. Oblast je totiž bohatá na ropu a zemní plyn.

To je však tamním lidem momentálně úplně jedno. Není voda. „Pořád jsme volali: ‚Chceme vodu, jen vodu, nemáme vodu‘,“ říká pro list The New York Times devětadvacetiletý pouliční prodavač Mohammad. „Odpověděli nám násilím a střelbou,“ popisuje.

Nynější vlna protestů trvá už týden a jedním ze sloganů se stal pokřik „Mám žízeň!“. Nepřehání. „Asi pět milionů lidí v Chúzestánu nemá dostupnou pitnou vodu, Írán přestává chránit a zajišťovat právo na vodu, jež je neodmyslitelná od zdraví,“ oznámili íránští ochránci lidských práv.