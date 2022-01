Vždy jsem byla zvědavá, říká Indka. Ve 104 letech si plní sen a učí se číst

Dvě hodiny tráví Kuttiyamma čtením o dění ve světě. Tento sen se jí ale podařilo splnit až v posledních měsících. Číst se 104letá žena začal učit až letos v dubnu.

„Vždy mě zajímalo, co se děje po celém světě,“ řekla Indka serveru Guardian. „Při mnoha příležitostech jsem litovala své neschopnosti číst noviny a prosila jsem doma mladší příbuzné, aby mi je přečetli. Vždycky jsem taky chtěla umět napsat své jméno a adresu,“ dodala žena.

Po měsících večerních kurzů se nadšená studentka rozhodla složit státní zkoušku gramotnosti v Kérale, státu v jihozápadní Indii. Není překvapivé, že se stala nejstarší ženou, která tak učinila. V gramotnosti dosáhla výsledku 89 procent, v matematice získala dokonce plný počet bodů.

Tímto výsledkem si vysloužila uznání indického ministra školství, který na Twitteru napsal: „Věk není překážkou pro znalosti. S maximální úctou a láskou přeji Kuttiyammě a všem dalším novým studentům to nejlepší.“

104-year-old Kuttiyamma, who had never been to school and attended literacy classes at home only now, scores 89 marks out of 100 and becomes eligible to write the class 4 exam.



"She can write letters now and is very happy," says her teacher, Fehra John.



(ANI) pic.twitter.com/9drAMBdehB