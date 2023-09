Nadávky, pěsti a kopance. Ostrou rvačku Matoviče s Kaliňákem utnula až policie

„Kaliňák, mafián. Jdi do pr*ele, zloději. To jsem si asi měl donést další mikrofon kvůli zlodějovi, protože vím, že je zloděj,“ hlásal Matovič, když se mu bývalý ministr vnitra Kaliňák snažil mikrofon odebrat. Ten ale nepřestal, a tak ho Matovič kopl otevřenými dveřmi auta do hrudi. Záznam zveřejnila strana OLaNO na Facebooku.

„Přestaň Igore,“ vyzýval ho viditelně podrážděný Kaliňák, když se mu snažil vytrhnout mikrofon. Kolem vozu se mezitím rozestoupili novináři.

Další člen strany Směr-SD Richard Glück poté udeřil Matoviče pěstí do obličeje. „Zničili jste Slovensko,“ trval si expremiér na svém. V té chvíli se do sporu vložila městská policie a politiky od sebe oddělila.

Během celé akce měl předseda OLaNO v autě zapnutou kameru. Slovenská média uvádějí, že se pravděpodobně jednalo o cílenou akci Igora Matoviče. Na tiskové konferenci před budovou úřadu vlády Ficova strana kabinet vyzývala, ať zavře hranice před migranty.

Nejde o první potyčku mezi Matovičem a politiky Směru-SD, v minulosti došlo k podobným incidentům ve sněmovně. Matovič se dlouhodobě vymezuje vůči Směru-SD, jehož představitele označuje za mafii.

Matovičovo hnutí OLaNO se ziskem 25 procent hlasů přesvědčivě vyhrálo poslední parlamentní volby z konce února 2020, po kterých se Matovič se stal premiérem. V této funkci skončil už zhruba po roce v zájmu řešení krize ve vládní koalici, když čelil výtkám jedné z vládních stran, že není s to manažersky, osobnostně ani komunikačně vést zemi.

Pokračující konflikt mezi Matovičem a liberální stranou Svoboda a Solidarita (SaS) loni vyústil v odchod SaS z vlády tehdejšího Matovičova stranického kolegy Eduarda Hegera, jež pak neustála hlasování sněmovny o vyslovení nedůvěry. Letos v květnu pak prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala úřednický kabinet ekonoma Ódora.

OLaNO se v nadcházejících volbách bude ucházet o hlasy voličů v koalici s dalšími dvěma stranami. Podle průzkumů veřejného mínění tato koalice nemá jistotu, že získá potřebných alespoň sedm procent hlasů pro vstup do sněmovny. Na samostatně kandidující strany se vztahuje pětiprocentní volební práh.