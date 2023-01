Těžké kameny ve tvaru brambor. Vědci mají jasno, s čím házet žabky

Přestože milovníci házení žabek dávají přednost tenkým, plochým kamenům, s těžšími horninami ve tvaru brambor by dosáhli znatelně lepších výsledků. Podle listu The Guardian to vyplývá z výzkumu britských vědců, kteří za tímto účelem vytvořili matematický model.