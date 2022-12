Tajemství přehrad: Nádrž Šance je zářivou perlou Beskyd

Obětovaná lokálka Z Ostravice se podél stejnojmenné řeky vinula přes Staré Hamry až do Bílé železniční trať. V zimě šlo vlastně o jediné spojení tohoto odlehlého kraje se světem. Když úřady rozhodly o stavbě přehrady Šance, rozhodly tak vlastně o zániku této turisty vyhledávané dráhy. Pod vodou se ocitly celkem čtyři stanice a zastávky. Poslední vlak projíždí kolem nádraží Ostravice Řečice 11. ledna 1965 49.5081119N, 18.4221208E O železnici z Ostravice do Bílé jsme natočili jeden díl seriálu Zaniklé tratě. Díky rekonstrukci vodního díla jsem se dostali i do míst, která jsou běžně zatopená. Vydejte se s námi na výlet, který se už nebude nikdy opakovat.