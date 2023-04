Kohoutí zápasy, trpké havajské dědictví. Přes zákaz živí hazard a násilí

Incident se stal minulý týden a rovnou se zařadil na seznam nejhorších střeleb na Havaji od roku 1999, kdy zemřelo sedm dělníků firmy Xerox. Přestřelka podle policie začala jako hádka po jednom z kohoutích zápasů ve vesnici Waianae asi padesát kilometrů od hlavního města Honolulu.

Na místě zůstaly dvě oběti, čtyřiatřicetiletý Gary Rabellizsa a devětapadesátiletá Cathy Rabellizsaová, a další tři zranění. Policii se přihlásili dva podezřelí. Třiadvacetiletý Jacob Borge byl obviněn z vraždy prvního a druhého stupně, pokusu o vraždu a držení zbraní. Kauci soud stanovil na dva miliony dolarů. Druhým podezřelým je šestnáctiletý mladík.

Někteří Havajci se teď obávají, že se násilí spojené s kohoutími zápasy rozlije dál po ostrově. Chris Marvin, který se angažuje v organizaci Everytown for Gun Safety (Každé město pro bezpečnost zbraní), míní, že podobných činů bude jen přibývat s tím, jak se na ostrově začne objevovat víc zbraní.

Oficiální data ukazují, že mezi lety 2000 a 2021 tamní obyvatelé zaregistrovali o 319 procent víc zbraní než předtím. „Začneme opakovat trendy, které jsme viděli na pevnině. Tam se přitom stane jedna masová střelba denně. My se jen o všech nedozvíme,“ dodává Marvin.

Podle úřadů je těžké proti zápasům drůbeže zasahovat, protože se obvykle konají na odlehlých soukromých pozemcích v různých částech Havaje a často k nim vede jen prašná cesta. Tak jako ve Waianae. A vzhledem k vysokým částkám, které se během jednoho večera prosázejí, mají pořadatelé zápasů často vazby na organizovaný zločin.

„Sousedé se navíc zdráhají ozvat z obavy, že přijde pomsta,“ popisuje policejní velitel z Honolulu Joe Logan. Zápasy jsou přitom podle agentury AP nelegální už od roku 1884, především v komunitě Filipínců však nehledě na zákazy probíhají dál. „Děcka popadnou kuřata a postaví je proti sobě,“ potvrzuje havajský poslanec za demokraty Sonny Ganaden.

Filipínci si svůj koníček přinesli z rodné země. Tam ho kdysi zatáhli Španělé. Také předseda organizace Animal Wellness Action Wayne Pacelle upozorňuje, že popularita kohoutích zápasů široce přesahuje hranice Havaje. „Začalo to u Římanů a Řeků před třemi tisíci lety a s kolonismem se pak rozšířilo do celého světa,“ uvedl.

Dnešní fanoušci zápasů už je nicméně často považují za součást havajské kultury. „Mezi bojovníky se říká: ‚Mám to v krvi,‘“ vypráví bývalý šéf policie a nynější výkonný ředitel havajské pobočky vládního protidrogového programu HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Area) Gary Yabuta. „Lidé, kteří na zápasy chodí, jsou místní a dělají to už po generace,“ pokračuje.

Jeho program pomáhá místní a federální policii spolupracovat v boji proti pašování drog. Také ty stojí v pozadí kohoutích zápasů. Yabuta podotýká, že akce mnohdy přitáhnou stovky lidí, kteří si na kohoutí bojovníky s noži na nohách vsadí dohromady přes 100 tisíc dolarů. „Tady na Havaji je to něco tak velkého a oblíbeného, že to bezpečnostní složky skutečně nemohou mít pod kontrolou,“ upozorňuje.

Odpůrcům kohoutích zápasů už však argument kulturním zvykem nestačí. Nechtějí dál omlouvat nebezpečné a kruté akce. Čeho je moc, toho je příliš. A zápasy se konají i každý víkend. „Lidé říkají: ‚Já v tom vyrostl, je to kulturní záležitost. Otec měl kuřata, chodívali jsme na kuřecí zápasy a vydělávali tak,‘“ popisuje Patty Kahanamoku-Teruya ze sousedství, v němž se o víkendu střílelo. „Není to kulturní právo. Je to nelegální. Tečka.“