Nevysvětlitelná smůla. Kohout na Filipínách zabil policistu

Neštěstí se stalo v provincii Severní Samar, když kohout břitvou připevněnou kvůli zápasu na pařátu sekl policistu do stehna. Zasáhl mu tepnu. Policista byl sice převezen do nemocnice, při příjezdu ho ale lékaři prohlásili za mrtvého.



BBC uvádí, že kohoutí zápasy byly během nynější pandemie covidu-19 zakázány. Před ní se směly konat o nedělích, svátcích a během různých místních slavností v arénách, které k tomu mají potřebná povolení.

Velitel policie v provincii Severní Samar řekl, že jeho kolega měl „nevysvětlitelnou smůlu“. Připustil, že když se o případu dozvěděl, nemohl uvěřit, že je to pravda. „Je to poprvé za 25 let, co sloužím u policie, kdy jsme přišli o člověka kvůli ostruze zápasnického kohouta,“ řekl.

V souvislosti s případem policie zatkla tři lidi a zabavila sedm kohoutů, dvě sady ostruh a nižší finanční obnos.

Kohoutí zápasy se na Filipínách těší velké oblibě. Drsná podívaná přitahuje davy lidí, kteří sázejí na výkony jednotlivých ptáků.