Nečekaný příbuzenský vztah. Vévodkyně Kate a Meghan pojí krev Přemyslovců

Odjakživa mě fascinovali Přemyslovci. Jaká je naděje, že mezi námi, co nemáme modrou krev, by někdo mohl být jejich potomkem?

Upřímně? Asi velmi malá. Míru pravděpodobnosti bych si ani netroufl odhadnout. To by člověk musel pocházet spíš ze šlechtického rodu, aby tam byla naděje najít nějakou spojitost. Ale Přemyslovci měli řadu levobočků. Je tak možné, že jejich potomci – třeba dokonce po meči – žijí i v současnosti. To už ale těžko zjistíme, to by se musel udělat výzkum přes DNA. Já hledám pouze vazby v rodokmenu. Důležité by bylo narazit na předka, který měl nějaký titul, a jít proti proudu času v jeho linii. Občas se to povede.

Chodil si ke mně kupovat rodokmeny Přemyslovců jeden známý. Pocházel z rodu pánů z Gutštejna. Začal si zjišťovat další informace a našel si pak k Přemyslovcům svoji vlastní cestu, což zase zpětně obohatilo mě. Do jejich rodokmenu jsem si mohl přidat další linii. Ale ne že by takové odhalení bylo masovou záležitostí. Na druhou stranu, když se Kate Middletonová vdávala za anglického prince Williama, předpokládalo se, že nepochází z královského rodu. Po vypracování jejího rodokmenu se ale přišlo na to, že má královské předky dokonce od obou rodičů. Jsou potomky Edwarda III., jednoho z nejúspěšnějších a nejdéle vládnoucích anglických panovníků. A Edward III. je ve 12. generaci „pravnukem“ českého krále Vratislava I. Takže Kate je vlastně „Přemyslovna“.