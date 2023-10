Muž je muž a žena je žena, prohlásil britský premiér. A sklízí bouři

„Nemělo by být kontroverzní, aby rodiče věděli, co se jejich děti učí ve škole o vztazích. Pacienti by měli vědět, kdy nemocnice mluví o mužích a kdy o ženách,“ prohlásil britský premiér.

„A neměli bychom se nechat tyranizovat tím, že lidé mohou být jakéhokoliv pohlaví. Nemohou, muž je muž a žena je žena. To je prostě zdravý rozum.“

Sunakovy výroky přichází krátce poté, co se několik členů jeho kabinetu též vyjádřilo proti transgender záležitostem. Ministr zdravotnictví Steve Barclay oznámil zákaz vstupu transsexuálním ženám na ženská oddělení britských nemocnic s tím, že jde o přístup k pohlaví a rovnosti, který se vyznačuje „zdravým rozumem“.

Ministryně vnitra Suella Bravermanová uvedla, že zakáže pachatelům sexuálních zločinů si změnit pohlaví. Řekla též, že „genderová ideologie“ je „jed“.

Portál iNews cituje nejmenovaný zdroj z premiérovy Konzervativní strany, podle něhož se Sunak pokouší získat na svou stranu konzervativní řadové členy strany, mezi nimiž není příliš populární. Většina z nich nesdílí „progresivní názory“ na gender.

Části poslanců Konzervativní strany je ale gender otázkám otevřenější a kritizuje takový přístup. Ochranka vyvedla z konference člena londýnského křídla strany Andrewa Boffa, když v průběhu řeči ministryně vnitra začal křičet, že její slova jsou „kecy“ a „neexistuje žádná taková věc jako genderová ideologie“. Podle něj kvůli Bravermanové konzervativci vypadají transfobně a homofobně. „Naše strana má hrdou historii zasazování se o práva LGBT+ a ona to ničí.“

V červenci portál zaměřený na LGBTQ komunitu PinkNews zveřejnil tajně pořízené video, na kterém se údajně Sunak vysmívá předsedovi britské centrické stany Liberální demokraté Edu Daveyovi, že se usilovně „pokouší každého přesvědčit, že ženy mají penis“. „Vy všichni víte, že jsem velký fanoušek toho, aby každý studoval v osmnácti matematiku, ale ukazuje se, že se musíme zaměřit na biologii,“ říká na videu Sunak. Jeho mluvčí uvedl, že vtip mířil na politického oponenta, nikoliv na určitou skupinu, upozorňuje list The Washington Post.

Prominentní transgender aktivistka India Willoughbyová obvinila premiéra, že svými slovy podněcuje hrozby vůči transgender lidem a vystavuje je nebezpečí. „Nyní máme britskou vládu a premiéra, kteří neuznávají translidi. Pokud neuznáváte existenci nějaké skupiny lidí, pak je jasné, že tato skupina lidí nemá žádná práva.“

Podle policejních statistik nenávistivé zločiny proti transgender lidem v Británii vzrostly od března 2022 k březnu 2023 o jedenáct procent v porovnáním s předchozím obdobím. Jedná se o nejvyšší zaznamenané počty od roku 2012.

Britské ministerstvo vnitra přiznalo, že existuje možná souvislost mezi výroky poslanců a nárůstem zaznamenaných incidentů. „O transgenderové problematice v posledním roce intenzivně diskutovali politici, média i sociální sítě, což mohlo vést k nárůstu těchto trestných činů nebo k větší informovanosti policie při identifikaci a evidenci těchto trestných činů.“