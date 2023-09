Francouzský velvyslanec je rukojmí. Drží ho na ambasádě v Nigeru

O zadržení francouzského velvyslance Informovala agentura AFP. „V Nigeru v tuto chvíli, kdy k vám hovořím, máme velvyslance a členy diplomatické mise, kteří jsou drženi doslova jako rukojmí na francouzské ambasádě,“ řekl Macron novinářům během své cesty po středovýchodní Francii.

„Brání jim v dodávkách potravin. (Velvyslanec) se stravuje na vojenské příděly,“ dodal ve zjevné narážce na vojenské vládce Nigeru. Velvyslanec „nemá možnost vycházet, je persona non grata a není mu dovoleno zásobovat se potravinami“, zdůraznil Macron.

Na dotaz o možnosti návratu velvyslance do Paříže francouzská hlava státu zopakovala: „Učiním to, na čem se dohodneme s prezidentem Bazoumem, protože jedině on má legitimní pravomoc, a mluvím s ním každý den.“

Vojáci, kteří se v Nigeru chopili moci 26. července svržením demokraticky zvoleného prezidenta, na konci srpna nařídili policii, aby francouzského velvyslance Sylvaina Ittého vyhostila ze země.

Paříž se předtím odmítla podrobit ultimátu, aby velvyslance odvolala s tím, že pučisté nemají k takové žádosti žádnou pravomoc, a zdůraznila, že nadále uznává za jediného legitimního vládce země svrženého prezidenta Mohameda Bazouma.

Macron už minulou neděli také zdůraznil, že o případném odchodu francouzských vojáků z Nigeru nebude rozhodnuto jinak než na žádost prezidenta Bazouma.

Vojenská junta krátce po převratu vypověděla vojenské smlouvy s Paříží a vyzvala ji ke stažení zhruba 1 500 francouzských vojáků rozmístěných na třech základnách v této západoafrické zemi, aby pomáhali nigerské armádě v boji proti džihádistům v oblasti Sahelu.

18. srpna 2023

Nigerský vojenský režim navíc minulý týden v prohlášení vysílaném státní televizí obvinil Francii z rozmístění svých sil v několika západoafrických zemích s cílem podniknout „agresi“ vůči Nigeru.

„Francie pokračuje v rozmísťování svých sil v několika zemích ECOWAS (Hospodářského společenství západoafrických států) v rámci příprav na agresi proti Nigeru, kterou plánuje ve spolupráci s touto organizací,“ uvedl mluvčí pučistů plukovník Amadou Abdramane. K rozmisťování sil podle něj dochází v Senegalu, Pobřeží slonoviny a Beninu.