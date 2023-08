Niger chystá obranu pro případ útoku, plánuje ji s Mali a Burkina Fasem

Do nigerské metropole Niamey v sobotu zároveň přijela delegace ECOWAS, která se pokusí zprostředkovat diplomatické řešení situace, napsala agentura AFP s odkazem na své zdroje.

Vojenské štáby Nigeru, Mali a Burkina Fasa se sešly v nigerské metropoli Niamey, kde rozhodly o „konkrétních opatřeních“ v případě, že se ECOWAS rozhodne „šířit válku“, uvedla v noci na sobotu nigerská státní televize.

V západoafrických státech Mali a Burkina Faso jsou podobně jako v Nigeru u moci vojenské junty. Armáda v Mali vládne od května 2021, v sousedním Burkina Fasu od září 2022. Všechny tři bývalé francouzské kolonie, které se v posledních letech potýkají s nárůstem džihádistického násilí, jsou rovněž členy ECOWAS. Bamako a Ougadougou ovšem mají kvůli svým vojenským vládám pozastavené členství a už dříve se proti možné intervenci v Nigeru vymezily.

ECOWAS ve čtvrtek a v pátek v Ghaně pořádal schůzku nejvyšších armádních představitelů zemí bloku. Komisař ECOWAS pro politické záležitosti, mír a bezpečnost Abdel-Fatau Musah nejprve uvedl, že země jsou připraveny na vojenskou intervenci v Nigeru, pokud všechny ostatní možnosti selžou. V pátek večer pak řekl, že je stanoveno i datum, které však neupřesnil.

Cílem intervence by podle Musaha bylo obnovení ústavního pořádku v Nigeru, a to v co nejkratší době. Na sobotu je přitom plánovaná další diplomatická mise ECOWAS do Nigeru, ačkoliv předchozí pokusy o její přijetí nigerská junta odmítla.

Letadlo se zástupci společenství v sobotu okolo 13:00 místního času (14:00 SELČ) přistálo v Niamey, řekly AFP zdroje blízké ECOWAS a svrženého nigerského prezidenta Mohameda Bazouma. Zatím ovšem není jasné, zda nové nigerské vojenské vedení delegaci přijme.

Vojáci se v Nigeru chopili moci 26. července, kdy svrhli demokraticky zvoleného prezidenta Bazouma. Ultimátum ECOWAS, aby prezidenta do 6. srpna vrátila do úřadu, junta nevyslyšela a minulou neděli naopak oznámila, že chce hlavu státu stíhat za velezradu a ohrožení bezpečnosti země.