Francie vyhostila rodinu muslimů. Oholila hlavu dívce zamilované do křesťana

20:41

Francie deportovala bosenskou rodinu, která zbila dívku, jež si chtěla vzít křesťanského Srba, a oholila jí za to hlavu. Dotyčná zůstane v péči sociálních služeb, dokud nebude plnoletá. Rodina se do země nesmí vrátit pět let.