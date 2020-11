Novinář se infiltroval mezi policisty. Tato práce deformuje pohled na svět, tvrdí

Publikace Flic s podtitulem Un journaliste a infiltré la police (Policajt: Novinář se infiltroval mezi policisty) vznikala ve velkém utajení a tiskla se ve Slovinsku. Gendrot ji sepsal po téměř dvouletém působení ve strukturách francouzské policie. Jen tři měsíce z toho byl ve výcviku, více než rok byl součástí policejního týmu krizové intervence a půl roku působil přímo v policejním sboru 19. pařížského obvodu.

V rozhovoru pro CNN Prima NEWS přiznal, že byl jedním z nejhorších střelců ve výcviku, přesto po třech měsících vyfasoval uniformu a zbraň. Do policejního sboru se dostal pod svou pravou identitou, jeho minulost tedy policie zvlášť neprošetřovala. Investigativec přitom již dříve pronikl do výrobní jednotky společnosti Toyota či za pokladnu supermarketu Lidl.



„Téma policie rozděluje francouzskou společnost. Chci, aby se vztahy mezi lidmi a policií uzdravily,“ vysvětlil Gendrot svou motivaci. Spousta Francouzů podle něj muže zákona nenávidí a demonstruje proti nim. Jiní upozorňují na jejich špatné podmínky, včetně nedobrého platového ohodnocení. „Policisté jsou v podstatě terčem a musí žít s touto myšlenkou,“ dodal novinář.

Gendrot byl nasazen v 19. pařížském obvodu, který je jedním z nejproblematičtějších ve městě. Sužují ho problémy s drogami, delikventy a prostitucí. Místní migranty podle novinářova svědectví policisté nazývají „bastardy“. Již po dvou týdnech ve službě byl svědkem toho, jak jeho kolegové zmlátili mladého přistěhovalce za policejní dodávkou.

„Výkon povolání policisty deformuje pohled na svět, jste v násilném prostředí a vnímáte svět trošku jinak. Někteří jsou otevřeně násilní a rasističtí,“ vysvětlil. Podle něj se ale jedná o menšinu. Někteří Francouzi Gendrotovi vyčítají, že chlapci, kterého policisté zmlátili, nepomohl. Ten se ale obhajuje, že „infiltrace znamená naskočit do rozjetého vlaku“. „Snažil jsem se dělat to, co kolegové, to dobré i to špatné,“ vysvětlil.

Gendrotova kniha mimo jiné vedla ke znovuotevření vyšetřování násilností, které mají mít na svědomí někteří policisté z 19. obvodu. „Je mi to líto, ale opravdu není legrace být policistou, poodhaluje to temné stránky, které jsou v člověku,“ zjistil novinář.