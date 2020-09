Klan rasistů a násilníků. Reportér infiltroval francouzskou policii

„Skutečně mě šokovalo, když policisté, kteří jsou představiteli státu, říkali černochům, Arabům nebo migrantům bastardi. Ale dělali to všichni. Násilnická jich byla menšina, ale byla taková pokaždé,“ říká Gendrot.



Toho překvapila také zkušenost, jak špatně jsou policejní rekruti vyškolení a placení. Policisté podle Gendrota denně čelí stresu, násilí a nepřátelství, což u některých z nich vede k depresím nebo dokonce k sebevraždám. Gendrot je prvním novinářem, jenž infiltroval francouzskou policii.



Novinář Valentin Gendrot:

V roce 2019 strávil šest měsíců na policejní stanici v devatenáctém obvodě na severovýchodě Paříže, jenž je podle listu The Times jednou z nejtvrdších čtvrtí hlavního města s velkou a chudou populací přistěhovalců. Mezi obyvateli a policií v tomto obvodě dlouhodobě přetrvává napětí.



Gendrot popsal, že byl svědkem toho, jak francouzští policisté téměř denně útočí na mladé lidi, často nezletilé. Podle Gendrota systém policie odpovídá „klanu“, ve kterém se členové navzájem chrání a mají pocit beztrestnosti.

„Nevidí mladíka, ale delikventa. Jakmile je toto znelidštění zavedeno, vše se stává ospravedlnitelným, včetně bití adolescentů nebo migrantů. Někteří policisté mají pocit, že jsou nedotknutelní, jako by neexistoval žádný nadřízený, žádný dohled, jako by si mohli dělat, co chtějí,“ popsal Gendrot.

Neustálé rasistické, homofobní a macho komentáře

„Na mém komisariátu jsem denně slyšel rasistické, homofobní a macho komentáře. Dopouštěli se jich určití kolegové a ostatní je tolerovali nebo ignorovali,“ uvedl Gendrot, jenž o své infiltraci napsal knihu Flic (v češtině policajt), která vyšla v minulém týdnu a vzbudila ve Francii vášnivou debatu.

Nebezpečnou práci v devatenáctém pařížském obvodu dostal Gendrot podle The Times po tříměsíčním výcviku. Na novém působišti dostal uniformu a zbraň. Jeho mzda činila 1 340 eur (35 tisíc korun) čistého (minimální hrubá mzda ve Francii tou dobou byla 1 521 eur, v přepočtu 40 tisíc korun).

„Chtěl jsem se přidat k policii, abych ukázal to, co nevidíme. Ve Francii jsou dvě velká tabu: porušování zákonů policií a množství sebevražd v jejích řadách. Francouzi mají policii buď rádi, nebo ji nenávidí,“ říká novinář, jenž se k policii přihlásil pod svým skutečným jménem.

Hned na jedné z prvních hlídek Gendrotův kolega zbil dospívajícího migranta v policejní dodávce.

„Čtrnáct dní v uniformě a už se podílím na bití mladého migranta. Incident jsme neohlásili. Co se stane v dodávce, také zůstane v dodávce,“ napsal Gendrot.

Při jiné příležitosti Gendrota a několik jeho kolegů vyslali za skupinou mladíků, která si venku nahlas pouštěla hudbu. Jeden z chlapců se dostal do sporu s policistou, jenž ho brutálně zmlátil. Když si mladík na jeho chování následně stěžoval, jeho kolegové vše zametli pod koberec a obvinili ho ze lži.

„Před podepsáním falešného prohlášení jsem zápasil se svým svědomím. Ale nechtěl jsem být prozrazen. Policisté si vymysleli incident, aby vysvětlili mladíkova zranění. Ať se stalo cokoliv, museli jsme držet při sobě,“ popsal.

Množství sebevražd rapidně stoupá

Gendrot uvedl, že policisté museli neustále řešit papírování, pracovali v chátrajících kancelářích, řídili otlučená auta a museli si kupovat základní vybavení z vlastních kapes, což vedlo k vysoké míře deprese. Loni ve Francii spáchalo sebevraždu 59 policistů, o šedesát procent více než rok předtím.



Gendrotova kniha se dostala na police knihkupectví ve chvíli, kdy francouzská policie čelí kritice na několika frontách. Například kvůli častému používání slzného plynu a gumových projektilů protestech žlutých vest, které začaly před necelými dvěma lety.



Smrt černocha George Floyda v USA zase oživila v zemi vztek nad smrtí černocha Adama Traorého v policejní vazbě v roce 2016.