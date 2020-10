Francie deportuje radikální islamisty, ale noví jí rostou ve školách

Jsou to ani ne tři týdny, co francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil tvrdý postup proti radikálnímu islámu. Část Francie jej tehdy kritizovala jako příliš přísný. Po páteční vraždě učitele Samuela Patyho na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine už tyto plány ale vypadají jen jako slabý odvar toho, co má následovat.