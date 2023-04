Za útok na synagogu dostal profesor doživotí, Francie případ řešila přes 40 let

Proces uzavřel několik desetiletí trvající vyšetřování jednoho z nejdéle nevyřešených zločinů ve francouzských moderních dějinách. Soud se totiž zabýval útokem spáchaným v říjnu 1980, kdy u synagogy v pařížské ulici rue Copernic vybuchla nálož, která zabila čtyři lidi a dalších 46 zranila. V době exploze bylo v synagoze přes 300 věřících včetně dětí.

Odsuzující verdikt pro Diaba byl pro mnohé v soudní síni překvapením, protože obhajoba přesvědčivě argumentovala, že pro usvědčení obžalovaného není dost důkazů, napsala agentura AP. Diabovi právníci tvrdí, že jejich klient byl v době útoku v Libanonu a stal se obětí záměny identity.

Vyšetřovatelé připisovali antisemitský útok komandu tvořenému příslušníky Lidové fronty pro osvobození Palestiny (PFLP), ta se však k němu nikdy nepřihlásila.

Rada židovských institucí ve Francii (CRIF) rozsudek přivítala a vyzvala Kanadu, aby nyní devětašedesátiletého Diaba zatkla a vydala do Francie. Je však otázka, zda kanadská justice francouzské žádosti vyhoví. Už v předchozím soudním řízení byl Diab do Francie z Kanady v roce 2014 vydán a strávil ve vazbě více než tři roky. Soud v roce 2018 stíhání zastavil a Diab se poté vrátil do Kanady.