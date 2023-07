Hrozivý návrat domů. Žena objevila v kuchyňské stěně zazděného muže

Nájemnice bytu na pařížském předměstí Livry-Gargan odjela na šest měsíců do Alžírska. Najatý muž měl během této doby provést v bytě předem domluvené stavební úpravy, uvedla AFP s odkazem na policejní zdroj. Žena znala jen dělníkovo křestní jméno.

Po návratu našla nájemnice v bytě novou zídku 1,5 metru dlouhou, metr vysokou a 40 centimetrů širokou.

Poté, co si všimla silného zápachu bělidla a přítomnosti much na místě, zalarmovala policii. Vyšetřovatelé na místě udělali díru do zdi a zjistili přítomnost nekrofágního hmyzu a larev, uvádí policejní zdroj.

Když zeď zničili, našli tělo muže v poloze plodu. který byl zakrytý přikrývkou. Vyšetřováním byla pověřena soudní policie v Seine-Saint-Denis, píše server The Limited Times.