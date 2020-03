Pařížané před karanténou houfně prchli na venkov. Nesete virus? zuří místní

Pařížané v úterý ráno houfně opouštěli město s cílem přečkat izolaci v regionech, kde za daných okolností předpokládají příjemnější pobyt. Davy se tvořily například na pařížských nádražích, další lidé se na cestu vydali autem. V cíli ale na obyvatele Paříže čekali naštvaní venkované.

„Pařížané, nesete nám z domova virus?” uvítalo je ve vesničce Cap Ferret na jihozápadě Francie graffiti, se kterým se ztotožňuje řada místních.

„Prosíme lidi, aby zůstali doma, a Pařížany, aby zůstali v Paříži. Pokud budou někteří z nich nakažení koronavirem bez příznaků, okamžitě se to rychle rozšíří,” uvedl podle The Guardian obyvatel vesnice.

Své rozhořčení místní projevili také na facebookové stránce Cap Ferret. „Pařížané a další lidé se sekundárním bydlištěm už dorazili. Supermarkety byli během dvou dnů úplně vyprodané,“ napsal jeden uživatel. „Vidět, jak všichni utíkají z Paříže, je znepokojující. Určitě sem zanesou virus,” napsal další.

Francouzi smějí od úterního poledne vycházet ven pouze s vytištěným či vlastnoručně napsaným čestným prohlášením, ve kterém je uveden jeden z povolených důvodů vycházky. Za legitimní důvody je považována cesta do práce, cesta k lékaři, vážné rodinné důvody nebo nákup potravin.

Povoleny jsou také krátké vycházky v okolí bydliště za účelem venčení zvířat nebo individuálního sportu.

V ulicích jsou posíleny hlídky městské policie a porušení těchto pravidel může být pokutováno. Provinilcům hrozí pokuta 135 eur (3 700 korun). V některých případech až 375 eur (10 400 korun).

Ve středu zaznamenaly francouzské úřady 89 nových úmrtí, přičemž celková bilance stoupla na 264 z více než 9 000 nakažených. Stav 931 lidí je vážný, jsou připojení na dýchacích přístrojích, uvedl zpravodajský web France 24.



Nemáme dost lůžek v nemocnicích, obávají se venkované

Příjezd Pařížanů v úterý zaskočil také obyvatele Bretaně. Rada bretaňského ostrova Belle-Île-en-Mer vyzvala lidi, kteří tu mají sekundární bydliště, aby sem rozhodně nejezdili. „V naší malé nemocnici hrozí rychlé naplnění. Není tu žádná jednotka intenzivní péče,“ uvedl místní starosta Thibault Grollemund.

Přijíždějícím lidem se chování místních nelíbí. „Obviňují nás, že jsme přivezli virus, vyprázdnili police supermarketů a ohrožujeme počet jejich vzácných lůžek v nemocnicích. Když jsem vykládala kufry, soused mě kritizoval s hlavou prostrčenou v živém plotě,“ uvedla Pařížanka známá pouze jako Matilda.

„Výsledkem je, že se kvůli nim cítíme provinile, zůstáváme doma a dodržujeme opatření, jak nejlépe můžeme,“ dodala.

Vyhlášení všeobecné karantény se ve Francii očekávalo již od víkendu. Především právě na Pařížany se na sociálních sítích snášela tvrdá kritika za to, že navzdory doporučení podceňují situaci a neomezili společenský život.

Roušky se ve Francii příliš nenosí

Vláda na nedostatek disciplíny reagovala uzavřením restaurací, některých obchodů a všech kulturních, zábavních a sportovních institucí a jiných podniků.

Francouzské úřady, na rozdíl od jiných zemí, nedoporučují masivní používání masek a roušek. Obojího je nedostatek a ochranný materiál je proto určen výhradně pro zdravotnický personál. Lidé, kteří roušky venku nosí, čelili v předchozích dnech často nepochopení i výsměchu.



„S respirátorem chodím už od středy, a tak bylo zajímavé sledovat reakce. Včera jsem byla s maskou, brýlemi a rukavicemi nakoupit. Bylo to hrozné, lidé se mi smáli, jedna starší paní si mě fotila,“ uvedla česká studentka Tereza Hrdličková žijící v Paříži.

„Na koleji jsem dostala vynadáno, ať to sundám, že to prý mají nosit výhradně nemocní. Postupem času začali mít lidé zděšené pohledy. Od včera už se mě začali ptát, kde to mohou pořídit,“ dodala Hrdličková.