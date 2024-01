Rajčata kradl sousedům. Chlapec žil dva roky sám v nevytápěném bytě

Chlapec se sám vypravoval do školy, sám dělal domácí úkoly, sám si připravoval jídlo a sám chodil spát. Sousedé ani učitelé podle svých slov dlouho nic nepoznali. „Byl to usměvavý, velmi dobrý žák, vždy čistý a zdvořilý. Nic nenaznačovalo, že by byl opuštěný. Pochybuji, že by na to někdo dokázal přijít,“ říká starostka obce Nersac Barbara Couturierová.

Nyní devětatřicetiletá Alexandra svého syna opustila v roce 2020. Se svým novým přítelem se tehdy odstěhovala o pět kilometrů dál a za chlapcem dojížděla jednou za týden, kdy mu na skútru přivezla jídlo. Víc se ovšem nestarala, dítě tak přežívalo v nevytápěném bytě bez teplé vody a elektřiny, zabalené ve spacím pytli a pod hromadou přikrývek.

Původně s ním žil starší bratr, nakonec však chlapec zůstal úplně sám. Ani přivážené potraviny, jako byly například sušenky nebo jídlo v konzervách, mu nestačily. Občas proto chodil na výpravu k sousedům. Ukradl jim třeba rajčata rostoucí na balkoně. „Mám tu takovou zahrádku a ten maličký občas přišel a nenápadně si vzal pár rajčat na jídlo,“ potvrdil soused. Lidé také chlapce často viděli posedávat u okna, popisuje lokální portál La Charente Libre.

„Řekl nám, že obvykle jí sám a že i autobusem jezdí sám. Nechodil ven a celou dobu zůstával doma,“ řekl televizi TF1 jeden z jeho spolužáků. Takto hoch strádal až do roku 2022, kdy některý ze sousedů anonymně upozornil policii. Ta v bytě našla prázdnou ledničku a žádné oblečení pro dospělé, píše francouzský portál Sud Ouest.

Matka také podle stanice BFMTV téhož roku o pár měsíců dříve požádala úřady o sociální pomoc, protože neměla na jídlo. Podle starostky jí byly vydány čtyři potravinové lístky. Tehdy se však ještě na skutečný stav věcí nepřišlo.

Když se předtím lidé se svými obavami svěřili přímo chlapcově matce, odvětila, že jim do toho nic není a že se o svého syna stará. Minulý týden ovšem u soudu v Angoulême odešla celkem s osmnáctiměsíčním trestem za opuštění a ohrožení dítěte. Půl roku má strávit v domácím vězení s elektronickým náramkem a zbývajících dvanáct měsíců bylo podmínečně odloženo. Dostala také příkaz podstoupit psychiatrické vyšetření.

Během procesu trvala na tom, že s ní syn normálně žil. Policie však díky analýze dat z mobilního telefonu prokázala, že se v bytě v Nersacu prakticky nevyskytovala. „Nejsem právě starostlivá matka, ale pořád je to můj syn,“ řekla soudcům. Hochův otec, jenž žije v jiném městě, nebyl obviněn. Státní zástupkyně Anne Médioni případ označila za „šokující a smutný“. Dítě je nyní v péči pěstounů a podle francouzských médií už svou matku nechce vídat.