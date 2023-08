Rodiče z Frýdku-Místku kašlali na děti. Trpěly hladem a štípaly je štěnice

Obžalovaní už u ostravského krajského soudu prohlásili vinu, nesouhlasili však s výší trestu. Soud jejich odvolání zamítl.

Oba obžalovaní byli odsouzeni za dva trestné činy, u týrání se sazba pohybuje od pěti do 12 let. Odvolali se pouze do výroku trestu s tím, že je příliš přísný. Podle obhájců soud nedostatečně přihlédl k prohlášení viny.

Podle předsedy senátu Iva Lajdy ale není ke snížení trestu důvod. „Šlo o tři těžké újmy na zdraví, navíc šlo o děti velmi nízkého věku, které neměly žádnou možnost obrany před jednáním obžalovaných. Obžalovaná měla přitom už v životě jednu zkušenost s odebráním dítěte,“ uvedl předseda senátu. Podle něj měl být trest naopak ukládán v rozmezí od 7,5 do 9,5 let. „Pokud jim soud vyměřil trest ve výši šesti let, zcela jistě zohlednil i jejich prohlášení viny,“ uvedl soudce.

Stejného názoru byl i žalobce Jaroslav Kandráč. „Byť obžalovaní prohlásili vinu, tak ve svých odvoláních se ji snažili naopak zpochybnit. Zcela postrádám jakoukoliv sebereflexi jejich jednání, že selhali jako rodiče a zničili zejména po psychické stránce život svých tří nezletilých dětí,“ řekl Kandráč.

Obžalovaní tvrdili, že neměli nikdy v úmyslu svým dětem ublížit. „Dokonalá matka jsem nebyla, ale úmyslně bych jim neublížila. To, že bych týrala své děti, není pravda. Naše děti měly režim,“ uvedla u soudu obžalovaná. Rodiče nesouhlasili ani s náhradou škody ve výši 350 tisíc korun pro každé dítě.

Hlad, nedostatečné oblečení a štěnice

Podle obžaloby šestatřicetiletý muž a jeho čtyřiatřicetiletá partnerka, kteří byli v minulosti už několikrát soudně trestaní, se na výchově svých dětí negativně podepsali od července 2018 do června 2021, kdy jim byli potomci odebráni.

V bytě a poté na ubytovně ve Frýdku-Místku děti týrali a zanedbali povinnou výživu dvojčat narozených v listopadu 2017 a dívenky narozené v roce 2020. Svým jednáním dětem způsobili sociální deprivaci, dlouhodobé narušení jejich psychomotorického vývoje a podepsali se i na jejich duševním zdraví.

Podle rozsudku dětem neposkytovali odpovídající výživu, v důsledku čehož zvlášť v roce 2021 strádaly, nedostatečně je šatili, takže děti byly často nachlazené, nedbali na jejich hygienu, což způsobilo u jejich potomků infekční a kožní vyrážky, děti byly poštípány štěnicemi. Ohroženo bylo jejich zdraví.

Obžaloba popsala, že rodiče s dětmi opožděně chodili na preventivní prohlídky a povinná očkování. U jednoho chlapce zanedbali jeho zdravotní stav, když se nedostavili na plánovanou operaci, a s nejmladší dívenkou došli na doporučené kardiologického vyšetření až s desetiměsíčním zpožděním. Obžalovaná je podle soudu matkou ještě jednoho dítěte, to bylo již dříve předáno do péče babičky.