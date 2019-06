Mango, všude mango. Filipínci musí udat tisíce tun ovoce, nebo se zkazí

Jen na ostrově Luzon mají zemědělci o 2 tisíce tun manga víc než obvykle. Někteří už proto před branami svých hospodářství nechávají sáčky s mangem, aby si je lidé zadarmo rozebrali. „V příštích dvou týdnech s tím musíme něco udělat. Naposledy měli takovou úrodu v roce 2016,“ uvedl podle serveru Inquirer News filipínský tajemník pro zemědělství Emmanuel Piñol.

Místní farmáři nadbytky podle Piňola přisuzují klimatickému jevu El Niňo, který na Filipíny přinesl neobvykle horké a suché léto. Server však dodává ještě jeden důvod nadbytku - firma, která mango na Filipínách nakupovala a dál pak prodávala sušené, údajně změnila dodavatele.

A zemědělci tak nyní nevědí, co s mangem. Aby tuny ovoce neshnily, spustil resort kampaň nazvanou „Metro Mango“. Ve stáncích po celé Manile by si cestující podle představ úředníků měli koupit až polovinu současné nadúrody.

Lákat je bude mimo jiné akce „čím více manga, tím nižší cena“. Ta totiž tak jako tak klesla a mango, které se běžně prodává v průměru za 58 filipínských pesos za kilogram (25 korun), teď podle britského deníku The Guardian stojí pouhých 25 pesos (11 korun).

Pro zájemce se také otevřely kurzy vaření, kde by se lidé měli naučit mango zpracovat. V polovině června se pak uskuteční festival zaměřený na mango. Ten má ovoci dodat potřebný lesk a ve Filipíncích vzbudit poptávku po této víc než dostupné lahůdce.

Zemědělci také podle agentury Bloomberg dostali peníze na to, aby byli schopní mango sami zpracovat a dál vyvážet. O levná manga už projevilo zájem například Japonsko, které si ho objednalo 100 tun. To však zavalené Filipíny nevytrhne. Piňol proto doufá, že se mu podaří dojednat větší vývoz do Hongkongu a Dubaje.

Základním rysem klimatického jevu El Niňo je výskyt abnormálně teplé vody podél rovníku ve východní polovině Pacifiku a obvykle nastává kolem Vánoc. Proto se mezi jihoamerickými rybáři vžil název El Niňo Jesus, česky Ježíšek. Dnes se zpravidla používá zkrácená verze, která doslova znamená „chlapeček“.

Silné projevy tohoto jevu způsobují hospodářské problémy zemím, které jsou výrazně závislé na zemědělství. El Niňo přichází obvykle jednou za tři až sedm let a trvá jeden až dva roky. V roce 2010 se kvůli němu Austrálie potýkala s ničivými záplavami, zatímco Evropu zasáhly mrazy a Spojené státy i sněhová kalamita. V letech 1997 až 1998 na následky El Niňa zemřelo 24 tisíc lidí. Jev tehdy způsobil škodu ve výši přibližně 34 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 576 miliard korun.