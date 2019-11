Facebook by nechal Hitlera inzerovat holokaust, říká Sacha Baron Cohen

Cohen je známý především pro svá komediální alter ega, ale ve čtvrtek večer, na konferenci mezinárodní židovské nevládní organizace Liga proti hanobení (ADL), ztvárnil svou „nejméně oblíbenou postavu“, tedy sebe samého. Jeho projevu si nyní všímají média z celého světa.



„Jsem jenom komik a herec, nejsem akademik. Ale jedna věc je mi celkem jasná,“ prohlásil poté, co hovořil o ústupu demokracie a přibývání útoků proti náboženským a etnickým menšinám.

„Téhle nenávisti a tomuhle násilí napomáhá hrstka internetových společností, které jsou v zásadě největší propagandistickou mašinerií v dějinách,“ řekl.

Kromě Facebooku jmenoval britský herec jako původce současných problémů také Twitter, YouTube a Google. „Algoritmy, o které se tyto platformy opírají, záměrně zvyšují dosah takového obsahu, který udržuje uživatele aktivními. Příběhy, které cílí na naše nižší pudy a které spouští pobouření a strach. To je důvod, proč měl konspirátor Alex Jones na YouTube miliardy doporučení. To je důvod, proč si falešné zprávy vedou lépe než ty skutečné, protože studie ukazují, že lži se šíří rychleji než pravda,“ řekl.

Cohen není zdaleka prvním, kdo sociální sítě označuje za efektivní nástroje propagandy a kdo kritizuje jejich nemalý vliv a snahu za každou cenu maximalizovat aktivitu uživatelů, potažmo zisky. Řada expertů i politiků už volá po přísnější regulaci, přičemž v posledních týdnech se skloňuje zejména fungování politické reklamy na těchto platformách. Cohen v tomto ohledu hovořil o „zvrácené logice“ Facebooku.

„Když jim zaplatíte, Facebook bude šířit libovolnou politickou reklamu, i když by to byla lež. A dokonce vám pomohou ony lži přesně zacílit na určité uživatele pro co největší účinnost. Z téhle zvrácené logiky vyplývá, že kdyby tady byl Facebook ve 30. letech, umožnil by Hitlerovi zadávat třicetisekundové reklamy o jeho ‚řešení židovské otázky‘,“ prohlásil.

Společnost Marka Zuckerberga je pod značným tlakem, aby přístup v této věci změnila. Zákaz politické reklamy v pátek začal platit na sociální síti Twitter a Google v noci na čtvrtek oznámil, že omezí zaměřování placeného politického obsahu. Facebook zatím změny neohlásil, podle deníku The Wall Street Journal ale také zvažuje konec cílení politických sdělení na úzce definované skupiny.

Podle Cohena by internetové platformy měly nést zodpovědnost za „vadné produkty“ stejně jako každá jiná společnost. „Když vybuchne motor nebo se porouchá bezpečnostní pás, automobilka stáhne z trhu desetitisíce vozů a stojí ji to miliardy dolarů. Zdá se mi zcela spravedlivé říct Facebooku, YouTube a Twitteru: ‚Váš výrobek je vadný, máte povinnost to napravit, bez ohledu na to, kolik to stojí a kolik moderátorů musíte zaměstnat‘,“ uvedl.