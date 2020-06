VIDEO: „Borat" napálil radikály. Zpívali s ním, jak přejí virus liberálům

„Ten Obama, co s ním budeme dělat? Nakazíme ho wuchanskou chřipkou. A teď všichni!“ neslo se v sobotu americkou Olympií. V rytmu country ta slova zvučným chraplákem prozpěvoval vousatý muž v klobouku, červené košili a modrých lacláčích.

Bývalý americký prezident nebyl jediný, koho ve své písni zmínil. Strefoval se i do někdejší uchazečky o nejvyšší post v zemi Hillary Clintonové nebo epidemiologa Anthonyho Fauciho. „Liberálové, co s nimi budeme dělat? Nakazíme je wuchanskou chřipkou!“ nabádal posluchače.

Těmi byli účastníci regionální krajně pravicové organizace Washington Three Percent a na slovech nenávistné písně jim nepřipadalo nic divného. Netušili, že jim sloky o „liberálním hoaxu“, „těch, co nosí roušky“, „CNN šířící fake news“, Georgi Sorosovi a vědcích předzpívává převlečený komik Sacha Baron Cohen.

Nedošlo jim, že se stali aktéry jeho posledního kanadského žertu a nenávistnou píseň si mnozí rádi zpívali s ním. Koronavirem neboli „wuchanskou chřipkou“ song nakazí i novináře, „pojídače suši“, Číňany. Další chce zase „rozsekat jako to dělají Saúdové“ a miliardáře Billa Gatese nechá sežrat medvědem (celé video zde).

„Spojené státy jsou nejlepší, nepotřebujeme žádný test covidový,“ zazní také ve videu, které se o víkendu bleskurychle rozšířilo na sociálních sítích. Samotným hudebním vystoupením však Cohenův „trolling“ nekončí. Ve chvíli, kdy organizátorům sešlosti došlo, že byli napáleni, se zábavu snaží ukončit.

Na pódium je však nepustí ochranka, kterou si britský herec najal. Nakonec Cohen sám uprchne v připravené sanitce. Ani v tu chvíli ještě není konec. Muž známý třeba z komedie „Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu“ se do Olympie ještě jednou vrátí.

Tentokrát v převleku za kameramana místního média, který natočí rozhovor s naštvaným organizátorem akce. Ten pak vypráví, že se Cohen nejdříve vydával za sponzora, který klubu Tří procent zaplatil velkou část nákladů včetně hudební produkce a ostrahy.

„Objevil se na poslední chvíli, nikdy předtím jsme s ním nespolupracovali,“ popisuje. Ve chvíli, kdy se falešný reportér zeptá, kdo tím vetřelcem byl, muž odpoví, že Sacha Cohen. A kameraman se zasměje.

Vousatý muž s kamerou nápadně připomíná Cohena:

My favorite part of Sacha Baron Cohen infiltrating the militia rally was his coming right back in a second disguise to interview the organizers about what happened. The guys got some balls pic.twitter.com/K84FB8s9IG