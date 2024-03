Pro eurovolby je potřeba nadchnout lidi a plnit úkoly, věří šéfka europarlamentu

Do červnových voleb do Evropského parlamentu (EP) je potřeba splnit co nejvíc z unijních priorit, protože to je nejlepší cesta jak se bránit dezinformacím, řekla ve čtvrtek šéfka EP Roberta Metsolaová na summitu v Bruselu. Pro volby je potřeba nadchnout lidi napříč všemi členskými státy, dodala. Hovořila také o nutnosti dál pomáhat napadené Ukrajině, dění v Pásmu Gazy nebo rozšiřování Evropské unie.