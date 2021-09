EU po Merkelové? Do pozice evropského lídra míří veterán „Supermario“

Nedělní německé volby znamenají symbolický konec 16 let trvající dominance Angely Merkelové v evropské politice. Úřad neopustí kancléřka okamžitě. Zůstane v ­něm nejméně do doby, než se vytvoří nová vládní koalice, což může trvat dlouhé týdny i měsíce. Už nyní se ale uvažuje o tom, kdo by mohl Merkelovou v­ pozici hlavního hybatele evropského dění vystřídat.