Na severu Etiopie zemřely už stovky vojáků, premiér se chaosu nebojí

16:22

Kvůli konfliktu v etiopském severním státě Tigraj, kam ústřední vláda minulý týden vyslala armádu, už zemřelo několik set vojáků. V pondělí to uvedla agentura Reuters s odkazem na armádní zdroj. Etiopský premiér Abiy Ahmed však hrozbu chaosu popřel. Vedení Tigraje dříve vyzvalo Africkou unii, aby do konfliktu zasáhla, a odvrátila tak hrozbu, že se země propadne do občanské války.