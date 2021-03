Cestu do Egypta nedoporučuji. Covid tu prodělat nechcete, říká velvyslanec

Ministerstvo zahraničí minulý týden vzhledem k takzvané africké mutaci covidu zakázalo českým občanům vycestovat do řady afrických zemí v čele se Zanzibarem. Do Egypta se však stále může, přičemž oblasti Hurghada či Marsa Alam patří k nejvyhledávanějším místům pro dovolené. Velvyslanec v Káhiře Jan Fulík sice mluví značně diplomaticky, z jeho slov však plyne, že by si lidé nyní měli dovolenou v Egyptě raději odpustit. „Snad se rozhodnou dobře. Já sám jsem nemoc covid-19 v Egyptě prodělal a opravdu bych tu zkušenost nikomu nepřál,“ říká.