V Káhiře se schyluje k průvodu faraonů, 22 mumií spočine v novém muzeu

Okázalé procesí, které Egypt podle zpravodajského serveru BBC přišlo na několik milionů dolarů, vyrazí večer z muzea na břehu Nilu do výstavní budovy v káhirské části Fustát a pětikilometrovou cestu urazí za 40 minut.



Pro panovníky starého Egypta byly připraveny bohatě zdobené alegorické vozy ve staroegyptském stylu. Ostatky, které za svou zachovalost po tisíciletí vděčí starověkým technikám mumifikace, byly umístěny do speciálních beden naplněných dusíkem. Povrch cesty, po které se průvod vydá, byl nově vydlážděný, aby jízda byla co nejplynulejší.

Zatímco nejstarší faraonové pojedou v čele průvodu, nejmladší ho budou uzavírat. Faraon Sekenenre Tao (známý jako Statečný), jenž vládl někdy v 16. století před naším letopočtem, pojede jako první.

Poslední bude Ramesse IX., jenž se do čela říše postavil přibližně o čtyři století později a podepsal první známou mírovou smlouvu. V průvodu nebude chybět ani královna Hatšepsut, která vládla jako muž v době, kdy ženy neměly na trůn nárok a je považována za nejmocnější ženu mezi někdejšími egyptskými faraony.

Ulicemi Káhiry mumie za přísného bezpečnostního dohledu doprovodí kolona doplněná mimo jiné replikami válečných vozů.



Nové muzeum vystaví mumie lépe

Většina z 22 mumií, které byly od roku 1881 postupně objeveny nedaleko Luxoru, strávila poslední století v Egyptském muzeu na náměstí Tahrír. Faraonové od 50. let minulého století spočívali vystaveni společně v malé místnosti a nedostávalo se jim adekvátních vysvětlujících popisků.



Národní muzeum egyptské civilizace, které se otevřelo návštěvníkům v roce 2017, je bude vystavovat zvlášť - v prostředí připomínajícím podzemí královských hrobek, a v některých případech také s CT snímky mumií. „Teplota a kontrola vlhkosti bude lepší než ve starém muzeu,“ podotkla egyptoložka Salima Ikramová.

Vzkřísil přesun faraonů starou kletbu?

Egypťané se v budoucnu chystají slavnostně otevřít vedle pyramid v Gíze Velké egyptské muzeum, kde bude k vidění mimo jiné mumie faraona Tutanchamona. Právě s ním je spojena legenda o takzvané faraonově kletbě, která se zrodila po jejím objevení ve 20. letech minulého století. Několik lidí, kteří se podíleli na vyzdvihování předmětů z hrobky, totiž brzy poté zemřelo. Zrodila se tak pověst, že kletba zahubí každého, kdo do hrobky vstoupí.



Sobotní průvod ostatků faraonů se odehraje nedlouho po několika katastrofách, které v nedávné době postihly Egypt, na sociálních sítích se tudíž nevyhnutelně objevily spekulace, že vyrušení mumií vyprovokovalo kletby, píše AFP .

Agentura připomíná, že kontejnerová loď Ever Given nedávno zablokovala na několik dní Suezský průplav, v zemi se srazily dva vlaky a v Káhiře se zřítil dům, přičemž obě poslední tragédie si vyžádaly řadu obětí. „Všichni milují takové příběhy. Činí to věci mnohem dramatičtější,“ zavrhla spojitost mezi blížícím se průvodem mumií a nedávnými událostmi Ikramová.