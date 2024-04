Prezident Duda se nebrání jaderným zbraním NATO v Polsku, překvapil premiéra

Polsko by podle prezidenta Andrzeje Dudy bylo ochotné nechat spojence z NATO, aby na jeho území rozmístili jaderné zbraně. Duda to řekl v rozhovoru s deníkem Fakt během cesty do Spojených států a Kanady. Polský premiér Donald Tusk podle serveru TVN 24 reagoval slovy, že by rád znal všechny okolnosti, které hlavu státu přiměly učinit toto prohlášení.