Vyřizování účtů, nebo ruská vlivová operace? Polské odvolání generála šokuje

Varšava mezitím jmenovala Gromadzińského nástupce, kterým se stal generál Piotr Blazeusz, první zástupce náčelníka polského generálního štábu, oznámily tiskové agentury.

Polský tisk píše o pošramocené pověsti armády v době, kdy čelí přílivu dezinformací a pomluv z Ruska a Běloruska. Sám Gromadziński na sociálních sítích ujistil, že není nic, co by si mohl vyčítat, a věří, že prověrka pro něj dopadne dobře.

Odvolání velitele se uskutečnilo v souladu s procedurami, naši spojenci byli o všem předem informováni, ujišťoval ve čtvrtek v televizi TVN 24 místopředseda polské vlády a ministr obrany Władyslaw Kosiniak-Kamysz. Případ podle něj nevzbudil znepokojení spojenců, kteří jej vnímají jako polskou interní záležitost.

Grodziński stanul v čele Eurocorps koncem loňského června, tedy ještě za předchozí vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS). Vysvětlení, proč byl generál tak náhle odvolán, se domáhá předchozí ministr obrany Mariusz Blaszczak. V sázce je podle něj důvěryhodnost Polska v očích spojenců.

„Je to vážná záležitost,“ uvedl Kosiniak-Kamysz v televizi o generálově prověřování. Ale jak moc je to vážné, to ministr neprozradil, odmítl také upřesnit, zda se jedná o otázku kriminální, mravnostní či špionážní.

Prověrka potrvá přinejmenším půl roku, podotkl list Rzeczpospolita a připomněl, že Gromadziński byl dříve prvním velitelem nově vytvořené 18. mechanizované divize a také měl, společně s americkými vojáky, na starosti výcvik ukrajinských vojáků v německém Wiesbadenu.

Kdyby v pozadí byla špionážní aféra, jak se spekuluje v některých zahraničních médiích, to už by byl generál obviněn, míní polský deník. Poukázal také na názor politologa Jaroslawa Wolského, podle kterého nemá smysl hledat politiku v pozadí, protože nejspíše jde o „čistě armádní aféru“ týkající se vytváření 18. divize.

Eurocorps (německy Eurokorps) vznikl v roce 1993 z iniciativy tehdejšího německého kancléře Helmuta Kohla a francouzského prezidenta Françoise Mitterranda. V současnosti pod něj může spadat až 60 tisíc vojáků z Německa, Francie, Belgie, Španělska a Lucemburska. Může být nasazen jak v operacích NATO, tak Evropské unie.