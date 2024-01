Trumpovi se nelíbilo, že psali o jeho vyhýbání se daním. Teď má platit i jim

Soud ve Spojených státech nařídil bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby deníku The New York Times a jeho novinářům zaplatil bezmála 393 tisíc dolarů, tedy zhruba 8,8 milionu korun na nákladech za právníky. Trump neúspěšně žaloval deník a trojici jeho reportérů za článek o tom, jak se on a jeho otec Fred Trump vyhýbali placení daní. Za text novináři dostali Pulitzerovu cenu.