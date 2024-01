Měl by dostat medaili, a ne trest, prohlásil Trumpův právník. Soud vrcholí

Trumpovi a jeho synům Donaldovi mladšímu a Ericovi, kteří mají ve firmě Trump Organization vysoké posty, kvůli žalobě hrozí zákaz podnikání v New Yorku, pokuta i další postihy. Nejvyšší státní zástupkyně Letitia Jamesová původně požadovala finanční trest ve výši 250 milionů dolarů, minulý týden však zvýšila navrhovanou pokutu na 370 milionů (zhruba 8,1 miliardy korun).

„Celý tento případ je vykonstruované tvrzení s cílem sledovat politickou agendu,“ prohlásil ve své závěrečné řeči Trumpův právník Chris Kise. Podle deníku The New York Times pak mimo jiné uvedl, že finanční prohlášení jeho klienta neovlivnily banky a nezpůsobily žádnou újmu.

Trump se v procesu hájil i tím, že jakékoli nesrovnalosti v prohlášeních měli zachytit účetní a že dokumenty obsahovaly formulace, které autory zbavují zodpovědnosti za obsah.

Kise se opakovaně dostával do konfliktu se stanovisky soudce, když například znovu argumentoval i promlčecí lhůtou, jakkoli Engoron tento argument dříve smetl ze stolu. Obhájce také vyzdvihoval podnikatelský um svého klienta a prohlásil, že by měl místo trestu dostat medaili. Podle NYT byla jeho řeč spíše než pro soudce určená pro veřejnost a pro odvolací soud.

Verdikt je na soudci Engoronovi, kterému v občanskoprávním procesu neasistuje porota, protože o její sestavení podle něj ani jedna strana nepožádala a u žalob tohoto typu to ani státní zákon neumožňuje. Soudce podle agentury AP řekl, že by chtěl případ uzavřít do konce měsíce.

Už na konci září těsně před začátkem hlavní části soudu se v klíčovém bodě Engoron přiklonil na stranu prokuratury, když rozhodl, že Trumpovi a jejich firma ve svých prohlášeních zveličovali hodnotu svého majetku. Soudce kromě toho vyhodnocuje několik dalších tvrzení prokuratury, včetně obvinění ze zločinného spolčení.

Trump jakékoli provinění odmítá a žalobu prezentuje jako politicky motivovanou podobně jako trestní obvinění, která proti němu vznesli prokurátoři na státní i federální úrovni.

Exprezident, který mezitím usiluje o návrat do Bílého domu, se čtvrtečního jednání účastní, ovšem pouze v roli diváka. Soudce mu ve středu zakázal vystoupit poté, co Trump nepřistoupil na jeho podmínky, včetně té, že výpovědi u soudu nevyužije k „předvolebnímu projevu“.

Engoron se podle policie ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách stal terčem podvodného telefonátu o bombě na své adrese. Kolem půl šesté ráno místního času (11:30 SEČ) na místo dorazili policisté, nic podezřelého však nenašli. Incident navazuje na sérii podobných případů z posledních týdnů, které zasáhly zákonodárce a jiné veřejné činitele napříč Spojenými státy.

Terčem se podle médií zřejmě stala také soudkyně, která dohlíží na federální proces s Trumpem ohledně jeho snahy zvrátit výsledky posledních prezidentských voleb.

Obžalovaný z kauzy Georgia mluví o poměru

V další Trumpově kauze, a sice v případu zásahů do poslední prezidentské volby v Georgii, se objevila třaskavá obvinění. Někdejší pracovník Trumpova volebního štábu a jeden ze čtrnácti zbývajících spoluobžalovaných exprezidenta Mike Roman tvrdí, že šéfka okresní prokuratury v Georgii Fani Willisová měla milostný poměr s mužem, kterého pověřila vedením případu kolem Trumpa.

V podání předloženém soudu Roman uvedl, že Willisová kauzu svěřila nezkušenému právníkovi a že celý tým obžaloby by měl být z procesu vyloučen. Prokurátorka ani její podřízený se zatím k věci nevyjádřili. Deníky The Washington Post (WP) nebo The Wall Street Journal podotýkají, že Roman pro tvrzení o romantickém vztahu nepředložil žádné důkazy.

Jeho právnička Ashleigh Merchantová nicméně uvedla, že Willisová byla s ženatým právníkem Nathanem Wadem během přípravy dané obžaloby na několika dovolených. Dvojice podle ní „na úkor daňových poplatníků z tohoto stíhání výrazně profitovala“. Úřad Willisové podle okresních záznamů během vyšetřování zahájeného v roce 2021 Wadeovi vyplatil přes 650 tisíc dolarů (skoro 15 milionů korun).

Wade dříve působil v advokátní kanceláři a podle dostupných informací nemá zkušenosti s trestními procesy, které rozhodují poroty. Dostal při tom na starost dohled nad spletitou a politicky výbušnou kauzou, v níž bylo původně obžalováno devatenáct lidí ze zločinného spiknutí s cílem zmanipulovat volby.

Deník The New York Times (NYT) napsal, že angažování Wadea se od počátku zdálo jako zvláštní volba. Willisová krok v roce 2022 komentovala tak, že případ svěřila svému blízkému příteli a mentorovi, který byl ochotný se jej ujmout, zatímco zkušenější prokurátoři nikoli.

Ke tvrzením o milostném poměru Willisová zatím pouze prostřednictvím mluvčího uvedla, že její úřad „patřičně odpoví u soudu“. Zároveň se objevily zprávy o tom, že Wade a jeho manželka aktuálně prochází rozvodovým řízením, k němuž byla Willisová předvolána. Proč se tak stalo, není jasné, uvádí list WP.

Rovněž není jasné, zda může Romanovo obvinění, k němuž se ihned nepřipojili další obžalovaní, celý proces vykolejit. Nahrává nicméně kritikům prokuratury v Georgii v čele s Trumpem, který se k věci vyjádřil v úterý při účasti jiném soudním jednání. „Ukazuje se, že ten případ je totálně nedůvěryhodný,“ řekl. „Ve skutečnosti říkají, že (Willisová) má mnohem větší problémy, než kdokoli z lidí, kterými se zabývá,“ uvedl exprezident.