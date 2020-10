Trump může opustit izolaci. Není přitom jisté, zda má negativní test

U Trumpa se koronavirus prokázal před devíti dny, prezident pak v posledních dnech opakovaně tvrdil, že se po prodělaném onemocnění covid-19 cítí zdráv. Jeho lékaři však dosud veřejnosti nesdělovali, zda má prezident již negativní test na koronavirus, přičemž to podle Reuters jednoznačně nevyplývá ani z nedělního prohlášení.

Conely ve svém vyjádření napsal, že Trump v sobotu podstoupil test, podle nějž již nejsou známky toho, že by se virus v prezidentově těle „aktivně replikoval“. Trump podle něj také splňuje kritéria amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pro bezpečné přerušení izolace a podle „momentálně uznávaných standardů“ již nepředstavuje riziko šíření koronaviru.

Prohlášení Trumpova lékaře následuje jen několik hodin poté, co se prezident objevil poprvé na veřejnosti od své nákazy koronavirem, kvůli níž strávil také několik dní v nemocnici. Prezident v sobotu krátce vystoupil před stovkami svých příznivců na balkóně Bílého domu.

Republikánský prezident usiluje o co nejrychlejší návrat k předvolební kampani před listopadovými volbami, v nichž usiluje o znovuzvolení. Podle většiny průzkumů nyní ztrácí na svého demokratického soka Joea Bidena, přičemž řada voličů nesouhlasí právě s tím, jak si jeho administrativa poradila s pandemií covidu-19, která co do absolutních čísel zasáhla USA nejsilněji na světě.

Ohledně Trumpova zdravotního stavu však stále panují nejasnosti, v nemocnici mu byl totiž podáván koktejl léků, z nichž se některé předepisují pacientům s těžkým průběhem covidu-19. Agentura AP poznamenává, že se Trump v sobotu objevil na pódiu s náplastmi na rukou, které mu tam pravděpodobně zůstaly po infuzi. Hovořil také jen 18 minut, ačkoliv obvykle ke svým podporovatelům promlouvá hodinu a déle.