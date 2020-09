Zbytečné peníze za plastiky. Trump se smál Bidenovi kvůli nošení roušky

„On se s rouškou cítí dobře. Zajímalo by mě, jestli na debatu, kde to bude já a on na jevišti, přijde s rouškou? Budu upřímný, cítí se s ní dobře a to je v pořádku,“ řekl Trump na úterním setkání se svými příznivci nedaleko Pittsburghu.



Prezident Spojených států pak na adresu svého soupeře v nadcházejících volbách pronesl řečnickou otázku, která přítomné Američany rozesmála.

„Proč k čertu utratil všechny ty peníze za plastické operace, když to teď schovává pod rouškou?“ zeptal se Trump a gestem nastínil, kterou část obličeje míní. Odkázal tak přitom na nepotvrzené spekulace z loňského roku, že Biden podstoupil několik omlazujících procedur včetně vyhlazení obličeje nebo zahuštění vlasů.

Republikán Trump se s kandidátem demokratů střetne v debatě příští úterý v Clevelandu, kde jim otázky bude klást moderátor televize Fox News Chris Wallace. Napsal to list The Independent.

Šéf Bílého domu svými poznámkami znovu rozvířil debatu o jeho přístupu k pandemii koronaviru. Hrozbu infekce totiž na začátku bagatelizoval, což nyní vysvětluje tak, že nechtěl „vytvářet paniku“. Dlouho také odmítal nosit roušku, pravidelně zpochybňuje doporučení a názory vědců týkající se otvírání ekonomiky a škol nebo dostupnosti vakcíny proti koronaviru.

Koronavirus se také stal politickým tématem před volbami. Ty budou podle agentury AP částečně referendem o tom, jak se Trump s pandemií dokázal vypořádat. V pondělí v rozhovoru na Fox News prohlásil, že se mu to povedlo na „jedničku s hvězdičkou“.

Poznámky na Bidenovu adresu ovšem pronesl přesně v den, kdy počet obětí covidu-19 ve Spojených státech přesáhl 200 tisíc. Na otázku reportérů k tomuto milníku po setkání s voliči poznamenal, že je to „hanba“.

„Ale myslím, že kdybychom to neřešili pořádně a správně, měli bychom tu 2,5 milionu úmrtí,“ dodal podle listu The Guardian. Spojené státy jsou co do absolutního počtu nakažených i mrtvých nejvíce zasaženou zemí světa. Koronavirem se tam do nynějška nakazilo 6,86 milionu lidí.

Agentura AP navíc upozorňuje, že bilance zemřelých v USA bude ve skutečnosti mnohem vyšší, protože mnoho úmrtí způsobených covidem-19 bylo připsáno jiným příčinám, a to zejména v rané fázi pandemie, kdy testování nebylo tak rozšířené.

Podle statistik agentury Reuters v USA kvůli covidu-19 umírá v týdenním průměru okolo 800 lidí za den. Smutný rekord země zaznamenala 15. dubna s 2 806 mrtvými v souvislosti s koronavirem.

Ve Spojených státech žije méně než 5 procent celosvětové populace, připadá na ně ovšem více než 20 procent případů úmrtí lidí s covidem-19. Jen v Peru, Bolívii, Chile, Španělsku a Brazílii připadá více mrtvých s covidem-19 na 100 tisíc obyvatel než v USA.

Podle předního amerického epidemiologa Anthonyho Fauciho je 200 tisíc mrtvých „alarmují a ohromující“ počet. Myslí si však, že kritická situace jako na jaře se nemusí v nadcházejícím chladném období opakovat.

U Washingtonova památníku vztyčili 20 tisíc vlajek k připomínce 200 tisíc zemřelých v souvislosti s koronavirem: