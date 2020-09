Británie zpřísňuje. Hospody budou zavírat už v deset, tvrdší jsou i pokuty

Hospody, bary a restaurace budou od čtvrtka zavírat v deset hodin večer. Pohostinská zařízení zároveň budou moci obsluhovat jen zákazníky sedící u stolu. Naopak školy se zatím uzavírat nebudou. Kromě toho se rozšíří místa, kde bude nutné nosit roušky.



Zpřísní se rovněž takzvané „pravidlo šesti“, které omezuje shromažďování lidí. Nově bude moci být přítomno na svatbách maximálně patnáct lidí, dosud se jich mohlo účastnit třicet.

Johnson zároveň vyzval obyvatele, aby pracovali z domova, pokud jim to jejich zaměstnání umožňuje.

Premiérovo oznámení přišlo den poté, co hlavní zdravotnický poradce britské vlády Chris Whitty uvedl, že by ve Velké Británii mohlo v polovině října přibývat téměř 50 tisíc nakažených denně a zároveň by exponenciálně rostl počet mrtvých s covidem-19.

Nová opatření tak mají zpomalit rychle se šířící druhou vlnu pandemie v zemi. „Pokud nebudeme jednat, mohli bychom vidět denně stovky úmrtí,“ pronesl premiér před poslanci. Nové kroky podle něj neznamenají zavedení celostátní karantény, ke které se země uchýlila letos v březnu.



Johnson nevyloučil ani další zpřísnění kroků v boji s nákazou. Současná opatření by podle něj mohla platit půl roku, pokud nenastane zásadní pokrok ve vývoji vakcíny a léčby. „Musím zdůraznit, že pokud naše kroky ve snaze snížit reprodukční číslo pod hodnotu jedna selžou, vyhrazujeme si právo na důraznější zásah a výrazně větší restrikce,“ prohlásil.

Současně oznámil, že opatření zaberou pouze tehdy, pokud je budou obyvatelé země dodržovat. Zpřísní se tudíž pokuty za jejich porušení. Například penalizace za chybějící roušku bude až dvojnásobná, čili 200 liber (skoro 6 tisíc korun).

Spojené království jich hlásí nejvyšší počet z celé Evropy, a pátý nejvyšší na světě. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse se v Británii koronavirem nakazilo už více než 400 tisíc lidí, s covidem-19 tam zemřelo 41 877 lidí.

Ústřední britská vláda přijímá opatření, která následně platí pro obyvatele Anglie. Zbylé části Spojeného království - Skotsko, Wales a Severní Irsko – v boji s koronavirem postupují samostatně. Podle BBC v úterý oznámí striktnější opatření proti šíření koronaviru také Skotsko.