OSN musí hnát Čínu k odpovědnosti za covid-19, uvedl Trump v projevu

„Vedeme zatvrzelý boj proti neviditelnému nepříteli - čínskému viru, který si v 188 zemích vyžádal nesčetné lidské životy,“ prohlásil šéf Bílého domu. „Čínská vláda a Světová zdravotnická organizace, kterou Čína prakticky ovládá, chybně prohlašovaly, že není důkaz o přenosu z jednoho člověka na druhého,“ řekl. „Později chybně tvrdily, že lidé bez symptomů nemoc nepřenášejí,“ uvedl také Trump. Pětasedmdesát let po konci druhé světové války a založení OSN se svět podle něho znovu pustil do globálního boje, a to s nemocí.



Onemocnění covid-19 se objevilo koncem minulého roku ve středočínské provincii Chu-pej. V polovině ledna čínské úřady ohlásily, že nebezpečí přenosu koronaviru mezi lidmi „není vyloučené, ale je velmi nízké“. O několik dní později však už varovaly, že nákaza se z člověka na člověka šířit může.

Koronavirus se během zimy a jara rozšířil do celého světa. Podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse se jím nakazilo 31,36 milionu lidí, asi 965 640 z nich zemřelo. Nejzasaženější zemí co do počtu nakažených i mrtvých jsou Spojené státy. Evidují 6,86 milionu infikovaných a necelých 200 000 mrtvých s koronavirem.

Kvůli pandemii covidu-19 se letošní Valné shromáždění OSN koná do značné míry virtuálně. Šéfové států a vlád nepromlouvají jako za běžných podmínek v hlavním sídle organizace v New Yorku, na zasedání se vysílají jejich předem natočené projevy.