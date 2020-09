Bylo jich deset. Černoušci musí z názvu detektivky Agathy Christie pryč

„V době, kdy byla kniha napsána, byl jiný jazyk a používala se slova, která jsou nyní zapomenuta,“ uvedl potomek proslulé spisovatelky Agathy Christie James Prichard, který s přejmenováním knihy souhlasí a považuje ho za smysluplné. Bestseller tak nyní místo názvu „Dix petits negres“ ponese titul „Ils étaient 10“, tedy Bylo jich deset. S informací přišel francouzský list Le Figaro.

Příběh knihy pracuje s dětskou písničkou o „černoušcích“ z 19. století. Spisovatelka chtěla podle Jamese Pricharda lidi především pobavit, ne někomu ublížit.



Román byl poprvé vydán v Británii roku 1939 a původně nesl název Ten Little Niggers (v překladu Deset malých negrů). V USA vyšla publikace s titulemTen Little Indians (Deset malých indiánů), o rok později však byl název změněn a na titulní stránce knihy se objevila poetická věta And Then There Were None (A pak tam nebyl nikdo).

Ke změně názvu románu se vyjádřil mimo jiné francouzský novinář François Busnel, kterému rozhodnutí připadá absurdní. „Zjemnit můžeme všechno, ale každá kniha má vztah ke své době. Místo toho, abychom ji soudili, si ji musíme přečíst. To je ono: vraťme se k literatuře,“ řekl.

Děj románu se odehrává koncem 30. let 20. století. Několik lidí přijede na ostrov, kde jsou obviněni z vražd, jež v minulosti spáchali. V duchu rýmů písničky pak jeden za druhým umírají. Po každém úmrtí zmizí jedna z deseti sošek malých černoušků.