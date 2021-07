Čína má nového velvyslance v USA. Vztah obou zemí podle něj má potenciál

Střídání na důležitém postu velvyslance přichází v době, kdy jsou vztahy mezi oběma mocnostmi značně napjaté.

Čchin, jemuž je 55 let, donedávna působil jako náměstek ministra zahraničí se zaměřením na evropské záležitosti. V letech 2006 až 2014 byl mluvčím ministerstva zahraničí a tehdy proslul jako plamenný obhájce politiky své země. Jeho předchůdce na diplomatickém postu Cchuej Tchien-kchaj vedl úřad osm let a byl tak nejdéle sloužícím čínským velvyslancem v USA.

O Čchinově jmenování kolovaly zvěsti, ale Peking ho dříve nikdy nepotvrdil. Až ve čtvrtek zveřejnil jeho fotografie v roušce s červenou vlajkou po příletu na Kennedyovo letiště v New Yorku.



„Pevně věřím, že dveře čínsko-amerických vztahů, které jsou již otevřené, nemohou a neměly by být zavřeny,“ řekl Čchin novinářům po příjezdu do své rezidence ve Washingtonu. „Vztah mezi Čínou a USA se dostal do nové kritické situace a sice čelí mnoha obtížím a výzvám, ale skýtá také mnoho příležitostí a potenciál,“ dodal velvyslanec. Vzájemné vztahy směřují podle něj kupředu navzdory zvratům a americká ekonomika pod vedením prezidenta Joea Bidena vzkvétá.

Post amerického velvyslance v Číně je neobsazený od října, kdy z Pekingu odešel republikán Terry Branstad, aby mohl pomáhat Donaldu Trumpovi s kampaní před prezidentskými volbami. V diplomatických kruzích je za nejpravděpodobnějšího kandidáta považován bývalý velvyslanec při NATO Nicholas Burns.

Vztahy mezi dvěma mocnostmi se silně zhoršily v době, kdy funkci amerického prezidenta vykonával Bidenův předchůdce Donald Trump. Obě strany se střetávají v celé řadě otázek, mezi něž vedle lidských práv patří také problematika transferu technologií nebo kybernetické bezpečnosti.